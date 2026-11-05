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Thái Nguyên hoàn thành thu nhận 1.265 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Thứ Năm, 17:08, 05/11/2026
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VOV.VN - Trong giai đoạn 2 Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành thu nhận 1.265 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Trong giai đoạn 2 Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc”, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn thành thu nhận 1.265 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đợt 2 năm 2026.

Đợt này, công tác thu nhận được triển khai tại 4 điểm với hơn 1.000 trường hợp, có sự tham gia của 3 tổ công tác. Các địa điểm gồm: Nhà Thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên (phường Phan Đình Phùng); UBND phường Phổ Yên; UBND xã An Khánh và Công an phường Đức Xuân.

thai nguyen hoan thanh thu nhan 1.265 mau adn than nhan liet si hinh anh 1
Lực lượng công an hướng dẫn người dân kê khai để thực hiện việc thu nhận mẫu ADN tại UBND xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên

Chương trình do Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công ty GeneStory tổ chức. Các điểm thu nhận được bố trí ở vị trí thuận lợi, gần trung tâm các xã, phường, tạo điều kiện để thân nhân liệt sĩ đi lại, thực hiện thủ tục.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã xây dựng lịch thu nhận theo từng địa bàn, chuẩn bị nhân lực, phương tiện và trang thiết bị. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan bảo đảm việc thu nhận mẫu ADN diễn ra đồng bộ, đúng quy định, đúng đối tượng.

Đặc biệt, Công an tỉnh thành lập các tổ công tác lưu động, trực tiếp đến nhà thu nhận mẫu ADN đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng đi lại.

Các mẫu ADN sau khi thu nhận sẽ được sử dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, làm căn cứ đối chiếu, xác minh, từng bước xác định danh tính những hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm”, đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm, xác định danh tính người thân của các gia đình liệt sĩ.

Danh Thiết/VOV.VN
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