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Thái Nguyên lấy mẫu ADN đợt 2, nối lại thông tin liệt sĩ

Thứ Sáu, 15:26, 23/10/2026
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VOV.VN - Từ ngày 23 đến 25/10, tỉnh Thái Nguyên triển khai thu nhận mẫu ADN của 1.011 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ đối chiếu dữ liệu, đẩy nhanh quá trình tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và UBND tỉnh Thái Nguyên về thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, ngày 23/10, tại phường Phan Đình Phùng, lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên địa bàn, phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đây là đợt thu nhận mẫu ADN lần thứ hai trong năm 2026, được triển khai trên toàn tỉnh từ ngày 23 đến 25/10, với số lượng dự kiến 1.011 trường hợp. Hoạt động do lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương thực hiện, bảo đảm đúng quy trình, an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

thai nguyen lay mau adn dot 2, noi lai thong tin liet si hinh anh 1
Triển khai thu nhận mẫu đợt 2 ngày 23/10 tại phường Phan Đình Phùng

Đối tượng thu nhận mẫu ADN là thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, theo danh sách rà soát, gồm: mẹ đẻ, bà ngoại của liệt sĩ; anh, chị, em ruột cùng mẹ; bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; anh, em, con của chị gái hoặc em gái ruột của liệt sĩ và con của chị gái hoặc em gái ruột của liệt sĩ.

Các mẫu ADN sau khi thu nhận sẽ được phân tích, đối chiếu và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ quá trình xác định danh tính liệt sĩ. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ góp phần sớm đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Đối với các trường hợp thân nhân là Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, không thể đi lại, đoàn công tác sẽ tổ chức thu nhận mẫu ADN lưu động trực tiếp tại gia đình, tạo điều kiện thuận lợi để các thân nhân tham gia.

Việc triển khai đồng bộ hoạt động thu nhận mẫu ADN trên địa bàn tỉnh thể hiện sự phối hợp giữa lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Danh Thiết/VOV.VN
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