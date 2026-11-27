Sáng 27/11, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Ban Đối ngoại VOV5 (Đài Tiếng nói Việt Nam), cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức Chương trình kết hợp Quân - Dân y tại xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Tại xã Tuyên Thạnh, Thiếu tướng Trần Hậu Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Chính ủy Tổng cục II, đoàn công tác và các đơn vị đồng hành đã tổ chức dâng hương tại Nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ xã tuyên Thạnh, Tây Ninh, thăm hỏi các gia đình liệt sĩ và trao 100 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, chương trình tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người thuộc gia đình chính sách, người cao tuổi và người có công với cách mạng.

Thiếu tướng Trần Hậu Hùng, Phó Chính ủy Tổng Cục II, Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã Tuyên Thạnh

Cũng trong ngày, đoàn trao tặng 20 xe đạp điện và 25 phần quà cho 45 học sinh vượt khó học giỏi; đồng thời hỗ trợ trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các trường trên địa bàn.

Đoàn đến trao quà tại một số trường gồm Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Hồng Sến đoàn trao 1 tivi, 2 bộ máy tính; Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Võ Danh 3 bộ máy tính; Trường Mầm non Bình Minh 2 tivi. Ngoài ra, đoàn trao 30 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu.

Dịp này, đoàn công tác còn tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quân đội về đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại các nơi đoàn đến thăm, ông Lâm Tấn Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuyên Thạnh cho biết, chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương, không chỉ hỗ trợ vật chất, chăm sóc sức khỏe người dân mà còn giúp bà con hiểu thêm về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Cho biết, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất xã Thạnh Hưng, xã Tuyên Thạnh và một phần xã Bắc Hòa (thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), có diện tích hơn 108 km², với khoảng 15.331 người dân. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1998. Toàn xã hiện có 273 gia đình liệt sĩ, 23 thương binh, 5 bệnh binh, 5 gia đình nhiễm chất độc da cam, 6 người từng bị tù đày trong kháng chiến, 6 gia đình có công và 85 học sinh nghèo hiếu học.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam (25/10/1945 - 25/10/2026), hướng tới các ngày lễ lớn trong năm 2026 và 2027, trong đó có 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình góp phần chăm lo sức khỏe, cải thiện đời sống người dân, tiếp thêm động lực cho học sinh vượt khó đến trường, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và hiệu quả công tác dân vận tại cơ sở.

* Một số hình ảnh tại chương trình

Cán bộ chiến sỹ Tổng cục II và các đơn vị dâng hương tưởng niệm

Công tác tổ chức đón tiếp người dân ân cần chu đáo

Đến dự có Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Trung tướng Phan Văn Việt, nguyên Chính uỷ Tổng cục II cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh

Thiếu tướng Trần Hậu Hùng, Phó Chính ủy Tổng Cục II, Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Tây Ninh

Lãnh đạo VOV5, VOV tại TP.HCM thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự chương trình

Thượng tướng Trần Đơn tặng quà cho các em học sinh

Các đơn vị đồng hành cùng tặng nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa

Đại tá Võ Văn Hướng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 94, TCII tặng quà cho người dân

Lãnh đạo VTV Nam bộ tặng quà cho bà con xã Tuyên Thạnh

Người dân địa phương nhận quà trong niềm vui phấn khởi

Những phần quà được trao tận tay các gia đình chính sách, góp phần động viên người dân vươn lên trong cuộc sống.