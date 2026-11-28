Trong hai ngày 26 và 27/11, lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk. Đặc biệt, thông tin từ một cựu chiến binh từng trực tiếp chôn cất đồng đội đã giúp tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ sau gần 60 năm hy sinh.

Trong hai ngày 26 và 27/11, chính quyền xã Sơn Thành phối hợp với Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại địa phương.

Trong đó, 3 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy từ thông tin của một cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến đấu, chôn cất đồng đội; hài cốt liệt sĩ còn lại được tìm thấy từ thông tin người dân cung cấp.

Khu vực khe núi thuộc thôn Thạch Bàn, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk, nơi cựu chiến binh Trần Văn Thâu cùng đồng đội trực tiếp chôn cất 3 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 13, Trung đoàn 10 Ngô Quyền. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Đáng chú ý là vào chiều 26/11, từ thông tin của cựu chiến binh Trần Văn Thâu, 78 tuổi, trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 13, Trung đoàn 10 Ngô Quyền, tại khu vực khe núi thuộc thôn Thạch Bàn, xã Sơn Thành.

Cựu chiến binh Trần Văn Thâu từng công tác tại bộ phận hậu cần Trung đoàn 10 Ngô Quyền. Năm 1968, trong một trận càn của địch từ hướng Hòa Phong lên Bình Sơn, khu vực Dốc Phường, 3 đồng đội đã chiến đấu anh dũng và hy sinh. Cựu chiến binh Trần Văn Thâu cùng đồng đội trực tiếp chôn cất các liệt sĩ tại khe núi, đánh dấu vị trí bằng cách xếp đá xung quanh.

Đội K51 tiến hành quy tập 3 hài cốt liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 13, Trung đoàn 10 Ngô Quyền. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Từ ký ức của người cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành và Đội K51 nhiều lần khảo sát, đối chiếu thông tin, xác định vị trí tìm kiếm. Sau nhiều năm, những người lính hy sinh trên chiến trường Phú Yên năm xưa đã được tìm thấy, trở về trong vòng tay đồng đội và quê hương.

Tiếp đó, vào ngày 27/11, bất chấp mưa lớn, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại khu vực thôn Trường Lạc, quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

3 hài cốt liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 13, Trung đoàn 10 Ngô Quyền được quy tập sau gần 60 năm hy sinh. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Thông tin do ông Huỳnh Nhật Tân, 43 tuổi, người dân thôn Thạch Bàn cung cấp, bắt nguồn từ những câu chuyện của các bậc cao niên trong làng. Theo đó, khoảng năm 1973-1974, một bộ đội hy sinh khi vượt sông Ba bằng cầu phao dã chiến, đoạn qua thôn Trường Lạc, trong lúc bị địch truy kích. Ông Tân nghi ngờ nấm mộ trong khu vực rẫy gần bờ sông của gia đình là mộ liệt sĩ nên báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Từ thông tin này, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát, xác minh và tìm kiếm. Hài cốt cùng các di vật được phát hiện, đối chiếu với thông tin nhân chứng, xác định là hài cốt liệt sĩ và quy tập theo quy định.

Hài cốt liệt sĩ thứ 4 được tìm thấy ở thôn Thạch Bàn, xã Sơn Thành. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Hiện 4 hài cốt liệt sĩ được bảo quản, thờ cúng tại phòng thờ Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Thành, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay, Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm, quy tập được 70 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia; riêng xã Sơn Thành có 6 hài cốt được quy tập trong chiến dịch.