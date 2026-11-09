Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả

Ngày 9/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Hugh Jeffrey, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia phụ trách Chiến lược, Chính sách và Hợp tác Quốc tế đồng chủ trì đối thoại.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tặng hoa chúc mừng ông Hugh Jeffrey.

Tại đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Về vấn đề trên biển, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, Việt Nam luôn kiên định và duy trì lập trường giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Toàn cảnh đối thoại

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024. Đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng với Australia thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết, hai bên triển khai hiệu quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại - tham vấn; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh; quân y; cứu hộ, cứu nạn...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Australia lần thứ 8 liên tiếp hỗ trợ Việt Nam vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 sang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại đối thoại.

Về hợp tác thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, được thể hiện qua Tuyên bố chung làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia và cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước được ký kết vào tháng 8/2026, tập trung vào các nội dung chính, gồm: Trao đổi đoàn các cấp; các cơ chế đối thoại - tham vấn; hợp tác đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác giữa các quân, binh chủng; quân y; quản lý biên giới; nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, hỗ trợ nhân đạo - cứu trợ thảm họa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn quốc phòng - an ninh khu vực và quốc tế, đặc biệt do ASEAN dẫn dắt như ADMM+.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn tiếp tục nhận được các suất học bổng của Bộ Quốc phòng Australia ở nhiều cấp độ đào tạo khác nhau, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận học viên quân sự Australia sang học tiếng Việt và tham dự Khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn Tư lệnh Lục quân Australia tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội từ ngày 10 - 13/12/2026.

Ông Hugh Jeffrey phát biểu tại đối thoại.

Về phần mình, ông Hugh Jeffrey bày tỏ vui mừng và vinh dự được đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9; khẳng định, đối thoại là cơ hội quan trọng để hai bên trao đổi, thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương. Ông Hugh Jeffrey đề nghị, thời gian tới, trên cơ sở kết quả Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất; đồng thời nghiên cứu, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên. Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Ông Hugh Jeffrey cũng cam kết thúc đẩy hợp tác chia sẻ thông tin, tài liệu liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh; đồng thời hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và ông Hugh Jeffrey ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9.

Kết thúc đối thoại, hai Trưởng đoàn ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 9.