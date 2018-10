Ảnh: Điểm danh 10 vũ khí nguy hiểm nhất Thế chiến thứ 2

Messerschmitt Me 262 là máy bay chiến đấu phản lực đầu tiên trên thế giới do Đức sản xuất trong Thế chiến thứ 2. Chiếc máy bay này đã chứng minh được uy lực của mình khi vượt xa cả những máy bay chiến đấu của quân Đồng minh, trong đó có chiếc phản lực Gloster Meteor của Anh. Flak 8,8cm hay còn được gọi là "Pháo 88 li" là một trong những vũ khí đáng sợ nhất mà quân Đức sử dụng rộng rãi từ chiến trường Bắc Phi tới Nga. Từ "Flak" là viết tắt của một cụm từ tiếng Đức Flugzeugabwehrkanone, nghĩa là "pháo phòng không". Pháo 88 li từng là cơn ác mộng với không binh, bộ binh và xe tăng của quân Đồng minh bởi tính chính xác, khả năng hủy diệt và sự linh hoạt của nó. Lựu đạn MK2 do Mỹ sản xuất là lựu đạn cầm tay của bộ binh Mỹ từ những năm 1918 - những năm 1960. Lựu đạn này còn được biết tới với tên gọi là "quả dứa" vì hình dạng bên ngoài của chúng. Lựu đạn MK2 chỉ nặng khoảng 500 gram và có thời gian phát nổ nhanh, khoảng 3,5 giây. Avro Lancaster là máy bay ném bom hạng nặng 4 động cơ của Anh. Máy bay này được sử dụng trong nhiều trận rải bom ở Đức. Đặc biệt, chiến dịch rải bom năm 1943 do chiếc Lancaster tiến hành với tên gọi Chiến dịch Chastise đã phá hủy các đập thủy điện trong thung lũng Ruhr. Mỗi một chiếc Lancaster trong tổng số 35 chiếc đã thực hiện thành công sứ mệnh trong hơn 100 cuộc tấn công. Súng trường M1 Garand là loại súng bán tự động được quân Mỹ sử dụng trong Thế chiến thứ 2 và Chiến tranh Triều Tiên. Đây cũng là một trong những loại súng trường bán tự động đầu tiên trên thế giới đem lại lợi thế không nhỏ cho quân Mỹ trên chiến trường. T34 là xe tăng hạng trung của Liên Xô. Dù sau này có nhiều xe tăng vượt trội hơn nhưng T34 vẫn được đánh giá là một trong những chiếc xe tăng hiệu quả và có thiết kế tạo ảnh hưởng nhất trong Thế chiến thứ 2. Ngay từ giai đoạn giới thiệu ban đầu, T34 đã là một sự kết hợp tuyệt vời giữa hỏa lực, tính cơ động, tính năng bảo vệ và khả năng vượt địa hình gồ ghề. Được thiết kể bởi Đức Quốc xã, Maschinengewehr 42 hay MG 42 là một súng máy đa năng hạng nhẹ. MG 42 có tốc độ bắn trung bình cao đến khó tin, khoảng 1.200 - 1.500 phát/phút, gấp đôi tốc độ của súng máy Vickers và Browning. Vào thời điểm cuối của cuộc chiến tranh, khoảng 408.323 khẩu súng máy MG 42 đã được sản xuất. Pháo phản lực Katyusha là một loại pháo tên lửa do Nga sản xuất và có thể gắn được sau các phương tiện để trở nên linh động hơn. Loại vũ khí này có một đầu đạn 5kg và được gắn với một dàn phóng BM-13. Tính đến cuối Thế chiến thứ 2, hơn 10.000 khẩu pháo Katyusha đã được được sản xuất. Hawker Hurricane là máy bay tiêm kích một chỗ ngồi của Anh và là một trong những chiếc tiêm kích chiến đấu lớn nhất trong Thế chiến thứ 2. Nó có thể đạt tốc độ tối đa khoảng gần 550 km/giờ. Hơn 14.583 chiếc Hurricane đã được sản xuất, bao gồm cả phiên bản Sea Hurricane sau này. Đặc biệt, Hawker Hurricane đã đóng góp vào hơn 60% các trận thắng trên không của Không quân Hoàng gia Anh chống lại phát xít Đức trong Trận chiến nước Anh năm 1940. Bom nguyên tử có lẽ là vũ khí được ghi nhớ nhiều nhất từ sau Thế chiến thứ 2 bởi tác động và ảnh hưởng kéo dài hàng thập kỷ của nó. Hai quả bom “Little Boy” và “Fat Man” Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản có sức công phá lần lượt tương đương với 15 kiloton và 21 kiloton thuộc nổ TNT./.

