Ảnh: Hàng loạt máy bay hải quân Mỹ cất cánh oanh tạc IS ở Syria

Một máy bay tiêm kích đa nhiệm F/A-18 cất cánh từ tàu sân bay Harry S. Truman ở đông Địa Trung Hải vào ngày 4/5 để tấn công các mục tiêu IS ở Syria. Hình ảnh các máy bay Mỹ đậu trên hàng không mẫu hạm Harry S. Truman vào hôm 5/5. Hai chiến đấu cơ F/A-18 bay qua chiến hạm Harry S. Truman. Phi công của F/A-18 (thuộc hải quân Mỹ) ra dấu hiệu trước khi cất cánh. Nhân viên trên boong tàu sân bay ra tín hiệu bằng tay khi máy bay F/A-18 chuẩn bị "phóng". Máy bay F/A-18 hạ cánh xuống bãi đáp trên tàu sân bay. Thủy thủ hải quân Mỹ đang kiểm tra một chiếc phi cơ F/A-18 trong khi một chiếc F/A-18 khác chuẩn bị "tiếp boong". Máy bay F/A-18 cất cánh lúc trời tối. Còn đây là máy bay cảnh báo sớm chiến thuật E-2C Hawkeye, cũng chuẩn bị cất cánh từ boong tàu sân bay USS Harry S. Truman. Hiện nay, dù chưa được phép của chính quyền Syria, quân đội Mỹ vẫn tổ chức các đợt không kích nhằm vào các vị trí của IS bên trong lãnh thổ Syria. Chuẩn đô đốc Gene Black, tư lệnh của cụm tàu sân bay số 8, ở trên tháp chỉ huy của tàu sân bay Harry S. Truman đang đậu ở khu vực phía đông của Địa Trung Hải hôm 4/5. Mặc dù Nga từng tuyên bố giải phóng toàn bộ Syria khỏi IS, tàn quân của tổ chức khủng bố này vẫn còn trên lãnh thổ Syria. F/A-18 là một máy bay chiến đấu siêu thanh hai động cơ, có cả năng lực tiêm kích và cường kích. Hai thủy thủ Mỹ đang đi bộ trên boong bay của hàng không mẫu hạm Harry S. Truman.

