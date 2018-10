Ảnh: Những vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất thế giới

Về lý thuyết, hệ thống vũ khí bay laser YAL-1 được trang bị một hệ thống phòng thủ chống tên lửa có thể theo dấu và bắn hạ những tên lửa của kẻ thù cách xa hàng trăm dặm. Mark I là chiếc xe tăng đầu tiên trên thế giới và nó từng được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất. Tên lửa Trident II D5 SLBM đa đầu đạn hạt nhân có thể được phóng từ tàu ngầm. Đây là những chiếc tên lửa với khả năng hủy diệt khủng khiếp có thể đưa loài người về thời đồ đá. Được biết tới với biệt danh "mẹ của các loại bom", MOAB là quả bom phi hạt nhân mạnh nhất mà quân đội Mỹ từng chế tạo ra. Người ta không có nhiều thông tin về các tên lửa Shahab của Iran ngoài việc chúng có thể đạt tầm bắn xa tới hơn 8.000 km. Schwerer Gustav và Dora là tên hai loại pháo lớn từng được sử dụng trong Thế chiến thứ 2. Tsar Bomba hay Bom Sa hoàng là một quả bom của Nga với sức công phá lên tới 57 megaton và có thể hủy diệt mọi thứ. Chứa 9 megaton thuốc nổ TNT, quả bom B53 được sử dụng như một trong những vũ khí nhiệt hạch hủy diệt kinh hoàng nhất của quân đội Mỹ. Di chuyển gấp 5 lần tốc độ âm thanh, tên lửa hành trình siêu thanh P-800 là một trong những vũ khí đáng gờm của Nga. Súng Pumhart von Steyr từng được quân đội Australia sử dụng là nỗi ám ảnh của quân đội đối phương trong thế kỷ 15. The Reaper được mệnh danh là "kẻ săn mồi" và là một trong những máy bay không người lái uy lực nhất hành tinh của Mỹ. Ngay từ hình dáng bên ngoài, tên lửa đạn đạo liên lục địa SS-29 Yars đã cho thấy sức mạnh khủng khiếp của loại vũ khí do Nga chế tạo này. Được phát triển năm 1832 bởi một người Pháp, khẩu đại bác "Quái vật Mortar" khổng lồ này có thể bắn được đạn nặng tới 500 kg. Tên lửa siêu thanh P-270 Moskit của Nga được cho là "bất khả chiến bại" nhưng hầu như có rất ít thông tin về loại vũ khí này được công bố. Tên gọi của quả bom FOAB là viết tắt của cụm từ "Father of All Bombs" (Cha của các loại bom). Đây là một quả bom nhiệt áp của Nga được cho là có khả năng biến mọi thứ trong bán kính phát nổ của nó "bốc hơi". Phiên bản RPG-71 của súng chống tăng là loại vũ khí chống tăng phổ biến nhất được sử dụng ngày nay. Tàu sân bay lớp Nimitz sử dụng những công nghệ quân sự hiện đại nhất thế giới. Tàu sân bay chạy bằng nhiên liệu hạt nhân này có thể hoạt động mà không cần tiếp thêm nhiên liệu trong vòng 23 năm./.

