Anh “phát hoảng” vì tàu ngầm mới “im hơi lặng tiếng” của Nga

Một số quan chức quốc phòng giấu tên của Anh đã bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của tàu ngầm mới “siêu kín tiếng” của Nga – tàu ngầm đề án 636.3 mà NATO gọi là tàu ngầm lớp Kilo ở các vùng lãnh hải của Anh.

Một chiếc tàu ngầm của Nga. Ảnh: TASS

Nguồn tin cho rằng, các tàu ngầm của Nga có thể theo dõi hạm đội của Anh ở Bắc Đại Tây Dương mà không bị phát hiện, từ đó dấy lên mối đe dọa đối với an ninh nước Anh.



“Tân chỉ huy của Hải quân Hoàng gia Anh cần phải triển khai một cuộc chiến dưới nước. Chúng ta phải làm tốt hơn những gì đang làm. Người Nga đang hưởng lợi từ việc tăng ngân sách cho nghiên cứu và phát triển cách đây 15-20 năm, và điều này đã giúp họ có được chiếc tàu ngầm lớp Kilo siêu im lặng”. The Telegraph dẫn lời một quan chức giấu tên của Anh.

Theo tờ nhật báo của Anh, tàu ngầm đề án 636.3 của Nga được trang bị động cơ diesel giảm tiếng ồn, yếu tố giúp nó hoạt động trong các vùng biển của Anh mà Hải quân Hoàng gia không “nhìn thấy” hay “nghe thấy”.

The Telegraph cũng cho rằng, tàu ngầm mới của Nga có thể theo dõi hạm đội của Anh, can thiệp vào cáp internet dưới đáy biển và nghe lén trên hệ thống viễn thông mà không bị phát hiện, từ đó dấy lên mối đọa dọa đối với an ninh của Anh.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Anh nhấn mạnh, các chính trị gia và các quan chức quốc phòng của Anh đang “dọa” người dân về mối đe dọa từ Nga để tìm cách tăng chi tiêu quốc phòng./.