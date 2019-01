Ảnh: Uy lực đáng nể của súng chống tăng MATADOR

MATADOR được quân đội Singapore (SAF) phối hợp cùng phát triển với sự hợp tác của công ty Rafael Advanced Defense Systems của Israel và công ty Dynamit Nobel Defence (DND) của Đức. Ảnh: Military-Today. Súng MATADOR là vũ khí dùng để diệt tăng hoặc phá công sự kiên cố; súng có cỡ nòng 90 mm, cơ động mang vác, sử dụng một lần.Ảnh: Military-Today. MATADOR là loại vũ khí chống tăng cá nhân nhẹ nhất trong số tất cả các loại vũ khí chống tăng cá nhân cùng loại .Ảnh: Military-Today. Đạn MATADOR có khả năng xuyên giáp xe tăng và phá các bức tường gạch hoặc bê tông cốt thép. Ảnh: Military-Today. Súng có thể tác chiến trong không gian hạn chế, với khả năng xuyên giáp tăng cường, súng có thể tiêu diệt tất cả các loại xe bọc thép và xe tăng hạng nhẹ trên thế giới. Ảnh: Military-Today. Đầu đạn có lượng nổ kép, khi hoạt động trong chế độ giữ chậm có khả năng tạo ra một lỗ hổng lớn hơn 450 mm trên tường xây gạch đôi, và do đó cũng tạo ra một cửa xuyên qua tường phi truyền thống cho người lính khi tác chiến trong khu vực có nhiều nhà xây (khu dân cư hoặc đô thị). Ảnh: Military-Today. Súng chống tăng MATADOR được ứng dụng hệ thống động cơ phản lực kiểu mới nhằm tăng khả năng trúng đích của đạn, đầu đạn không bị ảnh hưởng bởi sức gió (người sử dụng không cần phải tính độ lệch của đạn). Ảnh: Military-Today. Tay cầm súng phía trước được thiết kế tương đối dài, tránh cho người lính khi bắn không bị bỏng tay, đồng thời đảm bảo cho người lính không bị tổn thương khi phóng đạn. Ảnh: Military-Today. Trên thân súng MATADOR có lắp ray Picatinny để có thể lắp được kính ngắm đêm trong những trường hợp tác chiến ban đêm. Ảnh: Military-Today. Bộ phận giảm giật của súng được thiết kế nhằm triệt tiêu phản lực của súng khi bắn. Ngoài ra, vị trí của bộ phận giảm giật còn được tính đến trọng tâm sức nặng vũ khí, đảm bảo sự cân bằng động khi bắn đạt độ chính xác cao. Ảnh: Military-Today. Tính năng kỹ chiến thuật: cỡ nòng 90mm; khối lượng súng 8,9kg; khối lượng đạn: 2,6kg; chiều dài: 1m. Ảnh: zaobao. MATADOR có tầm bắn hiệu quả là 500m; nhiệt độ sử dụng từ: -40 độ C đến +63 độ C. Ảnh: Military-Today. 6dfbfbed45d398c917f9c249710efdc4/5c3bd5cb/2019_01_11/5LYfQd23xYDhyZ6UkIgOzQ/Firing_the_MATADOR.mp4

