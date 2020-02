Cận cảnh các khẩu súng được tặng cho Sa hoàng và lãnh đạo Nga

Khẩu súng săn do các thợ làm súng ở nhà máy vũ khí Tula tặng cho Hoàng đế Nga Pi-e Đệ nhị vào năm 1728. Ảnh: Oruzhie.

Khẩu súng săn do các thợ làm súng ở nhà máy vũ khí Tula tặng cho Hoàng đế Nga Pi-e Đệ nhị vào năm 1728. Ảnh: Oruzhie.