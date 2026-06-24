Cận cảnh trực thăng “siêu mã” CH-53E Mỹ tiếp nhiên liệu trên không ở Trung Đông

VOV.VN - Không quân Mỹ đang gấp rút tìm kiếm các máy bay không người lái MQ-9 Reaper còn chưa được sử dụng để bù đắp những tổn thất đáng kể trong các chiến dịch quân sự gần đây chống Iran và lực lượng Houthi.
VOV.VN - Không quân Mỹ đang gấp rút tìm kiếm các máy bay không người lái MQ-9 Reaper còn chưa được sử dụng để bù đắp những tổn thất đáng kể trong các chiến dịch quân sự gần đây chống Iran và lực lượng Houthi.
VOV.VN - Ngày 18/5, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, nhà máy bảo dưỡng quân sự WZL-1 của Ba Lan đã ký thỏa thuận với tập đoàn quốc phòng Honeywell của Mỹ để thành lập trung tâm dịch vụ đầu tiên ở châu Âu dành cho động cơ xe tăng Abrams, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hiện đại hóa quân sự của nước này.
VOV.VN - Ngày 18/5, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, nhà máy bảo dưỡng quân sự WZL-1 của Ba Lan đã ký thỏa thuận với tập đoàn quốc phòng Honeywell của Mỹ để thành lập trung tâm dịch vụ đầu tiên ở châu Âu dành cho động cơ xe tăng Abrams, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hiện đại hóa quân sự của nước này.
VOV.VN - EurAsian Times đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã đề xuất triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh “Dark Eagle” còn gọi là Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) - của Lục quân Mỹ tới tới Trung Đông trong bối cảnh lo ngại nguy cơ bùng phát các xung đột mới.
VOV.VN - EurAsian Times đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã đề xuất triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh “Dark Eagle” còn gọi là Vũ khí siêu thanh tầm xa (LRHW) - của Lục quân Mỹ tới tới Trung Đông trong bối cảnh lo ngại nguy cơ bùng phát các xung đột mới.
VOV.VN - Hôm qua (25/3), Pakistan và Trung Quốc đã khởi động cuộc tập trận hải quân song phương lần thứ tư mang tên “Người bảo vệ biển cả” tại thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan.
VOV.VN - Hôm qua (25/3), Pakistan và Trung Quốc đã khởi động cuộc tập trận hải quân song phương lần thứ tư mang tên “Người bảo vệ biển cả” tại thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan.
VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang, Ukraine nổi lên như một nhà cung cấp giải pháp phòng không giá rẻ đầy thực dụng, với các drone đánh chặn có thể thay đổi “phép toán chiến sự”. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: liệu Kiev có đang mạo hiểm chính an ninh của mình khi xuất khẩu công nghệ này?
VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang, Ukraine nổi lên như một nhà cung cấp giải pháp phòng không giá rẻ đầy thực dụng, với các drone đánh chặn có thể thay đổi “phép toán chiến sự”. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: liệu Kiev có đang mạo hiểm chính an ninh của mình khi xuất khẩu công nghệ này?