Cận cảnh trực thăng “siêu mã” CH-53E Mỹ tiếp nhiên liệu trên không ở Trung Đông

Giải mã "chiến lược drone" của Ukraine trong xung đột ở Trung Đông

VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang, Ukraine nổi lên như một nhà cung cấp giải pháp phòng không giá rẻ đầy thực dụng, với các drone đánh chặn có thể thay đổi “phép toán chiến sự”. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: liệu Kiev có đang mạo hiểm chính an ninh của mình khi xuất khẩu công nghệ này?