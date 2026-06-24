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Cận cảnh trực thăng “siêu mã” CH-53E Mỹ tiếp nhiên liệu trên không ở Trung Đông

Thứ Tư, 11:08, 24/06/2026

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 23/6 đã công bố các hình ảnh trực thăng CH-53E tiếp nhiên liệu trên không tại Trung Đông, qua đó nhấn mạnh tầm hoạt động và khả năng duy trì nhiệm vụ của lực lượng Mỹ trong khu vực.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: VOV trực thăng trực thăng vận tải CENTCOM Trung Đông cuộc chiến Iran quân đội Mỹ
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Trang:
can canh truc thang sieu ma ch-53e my tiep nhien lieu tren khong o trung Dong hinh anh 1
“Một trực thăng CH-53E của Thủy quân lục chiến Mỹ đang được máy bay KC-130J Super Hercules tiếp nhiên liệu khi đang hoạt động trên bầu trời Trung Đông”, CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Ảnh: CENTCOM
can canh truc thang sieu ma ch-53e my tiep nhien lieu tren khong o trung Dong hinh anh 2
Theo CENTCOM: “Các trực thăng CH-53 tiếp nhiên liệu bằng hệ thống đầu dò và ống tiếp nhiên liệu mềm, giúp máy bay có thể bay quãng đường xa hơn mà không cần hạ cánh”. Ảnh: CENTCOM
can canh truc thang sieu ma ch-53e my tiep nhien lieu tren khong o trung Dong hinh anh 3
Việc công bố những hình ảnh này được xem là động thái nhằm thể hiện năng lực triển khai và duy trì hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, trong bối cảnh khu vực vẫn đang chứng kiến nhiều diễn biến an ninh và quân sự phức tạp. Ảnh: CENTCOM
can canh truc thang sieu ma ch-53e my tiep nhien lieu tren khong o trung Dong hinh anh 4
Một đặc điểm nổi bật của dòng CH-53 là khả năng tương thích với các hoạt động hải quân. Loại trực thăng này được thiết kế để hoạt động từ tàu chiến và tàu sân bay, cho phép thực hiện các nhiệm vụ tiếp tế theo phương thức vận chuyển thẳng đứng mà không cần tiếp cận cảng. Ảnh: CENTCOM
can canh truc thang sieu ma ch-53e my tiep nhien lieu tren khong o trung Dong hinh anh 5
Trong các nhóm tác chiến tàu sân bay, trực thăng CH-53 được sử dụng cho hoạt động “tiếp tế thẳng đứng” (VERTREP), vận chuyển đạn dược, phụ tùng thay thế, thực phẩm và các thiết bị quan trọng trực tiếp tới tàu sân bay. Năng lực này đặc biệt quan trọng tại Trung Đông, nơi các tàu sân bay thường hoạt động cách xa các cảng an toàn hoặc dễ tiếp cận. Khả năng mang tải trọng lớn giúp bảo đảm duy trì liên tục các hoạt động hải quân trên biển. Ảnh: Lockheed Martin
can canh truc thang sieu ma ch-53e my tiep nhien lieu tren khong o trung Dong hinh anh 6
Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ dựa vào trực thăng CH-53 vì chúng kết hợp khả năng mang tải trọng lớn với năng lực hoạt động trên tàu. Ảnh: Lockheed Martin
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Không giống các trực thăng đa dụng cỡ nhỏ, CH-53 có thể vận chuyển các loại hàng hóa quá khổ, bao gồm phương tiện và các bộ phận máy bay, đồng thời hoạt động từ các tàu đang di chuyển trong điều kiện hàng hải khắc nghiệt như căng thẳng hiện nay với Iran và việc phong tỏa eo biển Hormuz. Điều này khiến chúng trở thành phương tiện thiết yếu để duy trì hoạt động của các tàu sân bay được triển khai trong thời gian dài mà không cần quay trở lại cảng. Ảnh: Wikimedia Commons
can canh truc thang sieu ma ch-53e my tiep nhien lieu tren khong o trung Dong hinh anh 8
Tại các khu vực như Trung Đông, nơi các nhóm tác chiến tàu sân bay có thể phải duy trì hiện diện trong thời gian dài, trực thăng CH-53 mang lại sự độc lập về hậu cần. Ảnh: Lockheed Martin
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Khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong điều kiện thời tiết bất lợi, giúp bảo đảm chuỗi cung ứng không bị gián đoạn cho các nhóm tấn công hải quân hoạt động tại những hành lang hàng hải nhạy cảm. Ảnh: Lockheed Martin
can canh truc thang sieu ma ch-53e my tiep nhien lieu tren khong o trung Dong hinh anh 10
Dòng CH-53 đã phát triển qua nhiều thập kỷ, từ CH-53E Super Stallion đến CH-53K King Stallion hiện đại, với khả năng nâng tải, hệ thống điện tử hàng không và các hệ thống an toàn được cải thiện. Phương tiện này vẫn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược hậu cần viễn chinh và không quân hải quân của Mỹ. Ảnh: U.S. Marine Corps

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