Malaysia tiếp nhận lô máy bay chiến đấu FA-50M đầu tiên

Theo thông báo của Không quân Hoàng gia Malaysia, hai máy bay chiến đấu FA-50M hạ cánh tại căn cứ không quân Kuantan vào lúc 15h38 ngày 1/11. Đại tướng Tan Sri Muhamad Norazlan Aris, Tư lệnh Không quân Malaysia đã có mặt tại căn cứ để đón hai tiêm kích mới. Sự kiện đánh dấu đợt bàn giao đầu tiên trong chương trình mua sắm 18 chiếc FA-50M từ Công ty Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI).

Hai máy bay chiến đấu FA-50M hạ cánh tại căn cứ không quân Kuantan (Malaysia). Nguồn: Facebook Không quân Hoàng gia Malaysia

Theo Không quân Hoàng gia Malaysia, hai máy bay sẽ cần trải qua quy trình kiểm tra, nghiệm thu cuối cùng trước khi chính thức tiếp nhận. Theo kế hoạch, Phi đội số 15, với hơn 200 quân nhân sẽ đảm nhiệm vận hành tiêm kích FA-50M, với công tác chuẩn bị tập trung chủ yếu tại căn cứ Kuantan.

Để chuẩn bị vận hành, Malaysia đã cử 57 nhân sự nòng cốt sang Hàn Quốc đào tạo, gồm 6 phi công, 6 sĩ quan kỹ thuật và 45 kỹ thuật viên. Trong đó, toàn bộ 6 phi công thuộc nhóm đầu tiên đã hoàn thành chương trình huấn luyện vào ngày 21/10.

Tiêm kích FA-50M. Nguồn: Facebook Không Quân Hoàng gia Malaysia

Theo thông tin được công bố, việc mua sắm 18 máy bay chiến đấu FA-50M thuộc chương trình hiện đại hóa khí tài quân sự của Không quân Hoàng gia Malaysia. Hợp đồng có giá trị gần 4 tỷ ringgit (tương đương khoảng 985 triệu USD).

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin cho biết nước này dự kiến nhận tổng cộng 6 chiếc FA-50M vào tháng 4/2027 và số còn lại sẽ được bàn giao vào đầu năm 2028. Các tiêm kích mới sẽ từng bước thay thế đội máy bay Hawk do Anh sản xuất, dự kiến ngừng hoạt động trong năm 2028.