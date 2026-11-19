B-21 Raider hoàn thành thử nghiệm thả vũ khí

Máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới B-21 Raider của Không quân Mỹ đã hoàn thành cuộc thử nghiệm thả vũ khí đầu tiên. Đây là cột mốc quan trọng trong quá trình đánh giá khả năng sử dụng vũ khí thông thường và kiểm chứng hệ thống tích hợp vũ khí trên dòng máy bay này. Theo Không quân Mỹ, những chiếc B-21 đầu tiên dự kiến được đưa vào biên chế tại Căn cứ Không quân Ellsworth vào năm 2027.

Máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới B-21 Raider. Ảnh: Wikipedia

Trong cuộc thử nghiệm được công bố hôm 13/11, một chiếc B-21 xuất phát từ Căn cứ Không quân Edwards, bang California, đã thực hiện thao tác thả một loại vũ khí thông thường. Hoạt động này nhằm kiểm chứng các mô hình kỹ thuật số, đồng thời đánh giá mức độ hoàn thiện của kiến trúc hệ thống mở trên máy bay.

Không quân Mỹ cho biết cuộc thử nghiệm đã xác nhận khả năng tấn công của B-21, đồng thời cho thấy nền tảng này có thể tích hợp nhanh chóng các loại vũ khí mới. Kết quả cũng củng cố vai trò của B-21 trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Mỹ. Tuy nhiên, Không quân Mỹ không công bố thời điểm cụ thể diễn ra cuộc thử nghiệm cũng như chủng loại vũ khí được sử dụng.

B-21 Raider được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ tấn công bằng cả vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường, với khả năng thâm nhập sâu vào không phận được bảo vệ nghiêm ngặt. Về lâu dài, dòng máy bay này sẽ thay thế B-2 Spirit, mẫu máy bay ném bom tàng hình hiện có của Không quân Mỹ.

So với B-2 Spirit, vốn có hai khoang chứa vũ khí được bố trí cạnh nhau, B-21 được cho là sử dụng một khoang chứa vũ khí trung tâm duy nhất với kích thước lớn. Do có kích thước tổng thể nhỏ hơn B-2, B-21 có thể sở hữu tải trọng vũ khí thấp hơn.

Ông Troy Meink, quan chức cấp cao thuộc Bộ Không quân Mỹ, cho biết B-21 được thiết kế nhằm cung cấp năng lực tác chiến tiên tiến cho các lực lượng quân sự, đồng thời bảo đảm độ tin cậy và thuận tiện trong bảo trì. Những đặc điểm này cho phép máy bay tích hợp các loại vũ khí mới trong thời gian ngắn hơn.

Ông Meink nhấn mạnh cuộc thử nghiệm thành công cho thấy khả năng thích ứng của chương trình B-21, đồng thời khẳng định dòng máy bay này có thể tạo sức ép đối với các mục tiêu trong trường hợp những nỗ lực răn đe không đạt hiệu quả.

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng Ken Wilsbach, đánh giá cuộc thử nghiệm là minh chứng cho những tiến triển tích cực của chương trình B-21. Theo ông, dòng máy bay này sẽ bổ sung cho lực lượng hỗn hợp của Mỹ các phương án tấn công xuyên phá mạnh mẽ trong nhiều thập kỷ tới.

Thông cáo của Không quân Mỹ cũng đặc biệt nhấn mạnh kết quả thử nghiệm đã kiểm chứng mức độ hoàn thiện của kiến trúc hệ thống mở trên B-21. Đây được xem là một trong những đặc điểm thiết kế quan trọng, giúp máy bay có thể tiếp nhận các loại vũ khí và công nghệ mới mà không cần thực hiện những thay đổi lớn đối với toàn bộ cấu trúc.

Kiến trúc hệ thống mở tạo lợi thế nâng cấp cho B-21

B-21 Raider được phát triển theo kiến trúc hệ thống mở nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình tích hợp công nghệ, tạo điều kiện cho hoạt động cạnh tranh giữa các nhà cung cấp và hỗ trợ nâng cấp năng lực trong tương lai. Cả Không quân Mỹ và tập đoàn Northrop Grumman đều nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của phương pháp này, dựa trên các nguyên tắc của Phương pháp tiếp cận hệ thống mở mô-đun (MOSA).

Trong lĩnh vực hàng không quân sự, kiến trúc hệ thống mở là phương pháp thiết kế trong đó phần cứng, phần mềm và các hệ thống chức năng được xây dựng dựa trên những giao diện tiêu chuẩn hóa cùng các thành phần mô-đun. Cách tiếp cận này giúp hạn chế sự phụ thuộc vào một nhà sản xuất hoặc công nghệ độc quyền.

Trước đây, nhiều hệ thống trên máy bay quân sự được phát triển theo kiến trúc khép kín, trong đó các bộ phận có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Vì vậy, việc thay đổi hoặc nâng cấp một hệ thống nhỏ thường kéo theo những điều chỉnh đáng kể ở các hệ thống liên quan.

Ngược lại, kiến trúc mở cho phép thay thế hoặc nâng cấp từng thành phần riêng lẻ mà không ảnh hưởng quá nhiều đến cấu trúc tổng thể của máy bay.

Các dòng máy bay ném bom chiến lược trước đây của Không quân Mỹ, trong đó có B-2 Spirit và B-52 Stratofortress, sử dụng nhiều hệ thống được tích hợp chặt chẽ. Điều này khiến quá trình bổ sung vũ khí, cảm biến và các công nghệ mới trở nên phức tạp. Mỗi đợt nâng cấp thường đòi hỏi điều chỉnh phần cứng, cập nhật phần mềm, thử nghiệm bay bổ sung và thực hiện các quy trình đánh giá, chứng nhận cần thiết.

Quá trình này có thể kéo dài thời gian đưa các năng lực mới vào khai thác, nhất là khi yêu cầu tác chiến và các mối đe dọa liên tục thay đổi.

Trong khi đó, B-21 ngay từ đầu được thiết kế để thuận lợi hơn cho việc cập nhật hoặc thay thế các thành phần như phần mềm, cảm biến, hệ thống vũ khí và thiết bị phục vụ nhiệm vụ. Nhờ vậy, quá trình nâng cấp có thể được thực hiện linh hoạt hơn, hạn chế nhu cầu điều chỉnh đồng bộ nhiều hệ thống như trên các nền tảng thế hệ trước.

Bên cạnh đó, khoang chứa vũ khí bên trong và hệ thống quản lý vũ khí của B-21 cũng được thiết kế để hỗ trợ nhiều loại đạn dược thông thường và hạt nhân. Điều này tạo điều kiện để máy bay thích ứng với các yêu cầu tác chiến khác nhau, đồng thời mở rộng khả năng tích hợp vũ khí trong tương lai.

Không quân Mỹ (USAF) có thể xem xét, lựa chọn và tích hợp các công nghệ do nhiều nhà cung cấp khác nhau phát triển, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhà sản xuất máy bay. Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) cũng nhận định kiến trúc mở tạo thuận lợi cho việc tích hợp các cảm biến và hệ thống con mới từ nhiều nhà cung cấp. Những năng lực này có thể được phát triển thông qua cơ chế cạnh tranh, độc lập với chương trình phát triển tổng thể của máy bay.

Với kiến trúc mở, B-21 có thể được nâng cấp liên tục để thích ứng với những thay đổi của môi trường tác chiến, mà không nhất thiết phải thiết kế lại toàn bộ hệ thống. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp duy trì khả năng hoạt động và giá trị tác chiến của máy bay trong dài hạn.