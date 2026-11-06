Tình báo Ukraine tiết lộ loạt nâng cấp đáng gờm của tên lửa và UAV Nga

Nga gia tăng tầm bắn tên lửa

Theo đánh giá mới của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Nga đang tìm cách tăng tầm bắn của một số loại tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm, đồng thời nâng cấp đầu đạn trên các tên lửa này.

Một vụ phóng tên lửa của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Đánh giá được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) ngày càng dữ dội từ Nga, trong khi thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn và các khí tài phòng không cần thiết để đối phó với những đợt tập kích gây thương vong lớn.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) hôm 4/11 cho biết Nga đang phát triển phiên bản hiện đại hóa của tên lửa đạn đạo chiến thuật 9M723 Iskander-M, với tầm bắn dự kiến từ 547 đến 708 km), tăng khoảng 161 km so với phiên bản trước.

Hồi tháng 8, GUR cho biết Nga lần đầu sử dụng biến thể nâng cấp mang tên Iskander-1000 trong mùa hè năm nay. Tên lửa này được trang bị động cơ lớn hơn và hệ thống phóng mới nhằm tăng tầm bắn.

Theo GUR, Nga đã nâng cấp đầu đạn của tên lửa chống hạm 3M55 Oniks, đồng thời tăng tầm bắn của loại tên lửa này “nhằm nâng cao hiệu quả tấn công các mục tiêu trên mặt đất”. Dù không cung cấp thông tin chi tiết, cơ quan tình báo Ukraine cho biết Nga đã sản xuất hàng chục tên lửa Oniks trong 7 tháng qua.

Bộ Quốc phòng Nga và Đại sứ quán Nga tại Mỹ hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận về đánh giá của GUR.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV trong những tháng gần đây. Tình hình càng trở nên khó khăn khi Ukraine liên tục thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công của Nga. Kiev nhiều lần kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm tên lửa phòng không nhằm bảo vệ các thành phố trước những đợt tập kích.

Trong khi đó, GUR cho biết Nga “vẫn duy trì kho dự trữ đáng kể các loại tên lửa tầm xa và tiếp tục đẩy nhanh tốc độ sản xuất, bất chấp các lệnh trừng phạt”.

Theo cơ quan này, Nga hiện sở hữu khoảng 700 tên lửa đạn đạo và hàng nghìn tên lửa hành trình. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga có khả năng sản xuất hơn 200 tên lửa các loại mỗi tháng.

Kho tên lửa của Nga bao gồm Iskander-M, Oniks, tên lửa RM-48U sử dụng cho hệ thống phòng không S-400, tên lửa chống hạm và tấn công mặt đất 3M22 Zircon, cùng tên lửa hành trình 3M14 Kalibr.

Nga đang nâng cấp các máy bay không người lái

Ngoài nâng cấp tên lửa, Nga cũng đang hiện đại hóa các máy bay không người lái (UAV) tấn công bằng cách trang bị ăng-ten chống gây nhiễu lớn hơn, nhằm đối phó với các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine. Những cải tiến này có thể khiến Kiev gặp nhiều khó khăn hơn trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV của Nga.

Việc trang bị ăng-ten chống gây nhiễu nhằm bảo vệ tín hiệu định vị vệ tinh trước sự can thiệp của đối phương, giúp UAV duy trì lộ trình đã được lựa chọn sẵn ngay cả khi hoạt động trong khu vực bị gây nhiễu.

Theo Defense News, Nga đang trang bị cho UAV các mô-đun định vị vệ tinh Kometa phiên bản nâng cấp, do công ty VNIIR-Progress phát triển. Các mô-đun này sử dụng nhiều phần tử ăng-ten để phát hiện và lọc nhiễu điện tử, qua đó giúp UAV duy trì khả năng định vị trong điều kiện tín hiệu vệ tinh bị gây nhiễu.

Nga hiện đã triển khai rộng rãi các mảng ăng-ten gồm 16 phần tử và đang chuẩn bị đưa phiên bản 20 phần tử vào sản xuất hàng loạt. Chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine Serhii Beskrestnov cho biết, lực lượng Ukraine đã phát hiện các UAV Shahed được trang bị mảng ăng-ten lớn hơn, gồm 32 phần tử, trong các cuộc tấn công nhằm vào Kiev.

Các mô-đun Kometa nâng cấp sử dụng nhiều phần tử thu tín hiệu nhỏ, gọi là ăng-ten dạng tấm (patch antenna), được bố trí thành một mảng. Cấu hình này giúp UAV phân biệt tín hiệu định vị vệ tinh thật với tín hiệu gây nhiễu do các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine phát ra.

Bằng cách xác định hướng phát của nguồn gây nhiễu, hệ thống có thể lọc bỏ các tín hiệu không mong muốn mà vẫn tiếp tục thu nhận dữ liệu định vị vệ tinh. Số lượng phần tử ăng-ten càng lớn, khả năng lọc nhiễu từ nhiều hướng càng được cải thiện.

Các mảng ăng-ten lớn hơn có thể làm giảm hiệu quả của những phương pháp gây nhiễu GPS thông thường mà Ukraine sử dụng. Kiev hiện dựa nhiều vào tác chiến điện tử để làm gián đoạn tín hiệu định vị vệ tinh, khiến UAV Nga giảm độ chính xác khi tiếp cận mục tiêu.

Để đối phó với những cải tiến của Nga, các chuyên gia Ukraine đang nghiên cứu phương pháp gây nhiễu đa băng tần, nhằm chặn tín hiệu trên nhiều dải tần định vị vệ tinh khác nhau. Một phương pháp khác là giả mạo GPS trong đó hệ thống phát tín hiệu vị trí sai lệch để đánh lừa UAV và khiến phương tiện này đi chệch lộ trình dự kiến.

Việc nâng cấp ăng-ten là một phần trong quá trình mở rộng năng lực tác chiến bằng UAV của Nga. Moscow đang gia tăng quy mô các cuộc tấn công bằng UAV kiểu Shahed, đồng thời đưa vào sử dụng những biến thể trang bị động cơ phản lực, có tốc độ cao hơn, trong đó có Geran-3, Geran-4 và Geran-5.

Khác với UAV sử dụng động cơ cánh quạt thông thường, các biến thể này được trang bị động cơ phản lực. Một số mẫu có thể đạt tốc độ lên tới 600 km/h, khiến lực lượng phòng không Ukraine có ít thời gian hơn để phát hiện, theo dõi và đánh chặn.

Việc Nga ngày càng sử dụng nhiều UAV động cơ phản lực đang tạo thêm sức ép đối với mạng lưới phòng không Ukraine. Mạng lưới này hiện dựa vào tác chiến điện tử, các đội phòng không cơ động và UAV đánh chặn có chi phí tương đối thấp để đối phó với các cuộc tấn công đường không của Nga.