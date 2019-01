Tính năng chiến đấu đáng gờm của súng trường Galil ACE

Galil ACE vốn là biến thể hiện đại của dòng súng IMI Galil, đây là dòng súng trường tấn công nổi tiếng của Israel do Yisrael Galili và Yaacoev Lior thiết kế vào cuối thập niên 1960 và được công ty quốc phòng Israel Industries Ltd (tiền thân của Israel Weapon Industries Ltd) chế tạo và đưa vào trang bị từ năm 1972 cho tới nay. Ảnh: defence.pk.