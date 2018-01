Tướng Mỹ: Nga đã có “thông tin vô giá” về tiêm kích tối tân F-22

Theo Sputnik, thông tin trên được Tướng VeraLinn Jamieson, Phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách Tình báo, Do thám và Trinh sát của Không quân Mỹ, đưa ra hồi cuối tuần qua.

Chiến đấu cơ đa nhiệm, tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ F-22 Raptor. Ảnh: Reuters

Bà VeraLinn Jamieson nhấn mạnh: “Bầu trời Iraq và đặc biệt là Syria đã trở thành “kho báu” để Nga có thể theo dõi hoạt động của chúng ta. Đối thủ của chúng ta đang theo dõi và học hỏi từ Mỹ. Nga đã nắm được những thông tin nội bộ vô giá về các chiến đấu cơ Mỹ tham chiến tại các khu vực không phận chồng lấn tại Syria.

Trước đó, hồi tháng 12, Thiếu tướng Không quân Nga Maksim Makolin từng tuyên bố: “Khi chúng ta trao đổi với Mỹ và các đối tác nằm trong liên minh quân sự của Mỹ, các phi công của họ thường nói rằng chúng tôi “luôn bám sát phía sau họ”. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại trong các cuộc cận chiến”.

Các chiến đấu cơ F-22 của Mỹ và Su-35 của Nga đã từng “giáp mặt” nhau vài lần trên không phận Syria, tuy nhiên, cả hai bên đều đã tiến hành các cuộc trao đổi nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tránh những toan tính sai lầm.

Dù vậy, Thiếu tướng Lục quân Hoàng gia Anh Felix Gedney- quan chức cấp cao phụ trách lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu tham gia tiêu diệt IS ở cả Iraq và Syria- vẫn thận trọng cho rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Nga nhưng chúng tôi sẽ không tiến hành các chuyến bay qua các khu vực do quân đội Syria quản lý”.

Lý giải về tuyên bố của ông Gedney, nhà phân tích về không chiến của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh Justin Bronk nhận định, không chỉ có thể vạch rõ chiến thuật bay của các chiến đấu cơ Mỹ và liên quân, Nga còn có thể “vạch ra” vị trí cụ thể của các chiến đấu cơ, các trạm kiểm soát không lưu mặt đất và radar của họ”.

Tuy nhiên, theo ông Gedney, việc Nga có thể hiểu tường tận từng “đường đi nước bước” của Không quân Mỹ và đồng minh đồng nghĩa với việc Mỹ cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự với Không quân Nga.

“Trong khi Nga chắc chắn sẽ tận dụng mọi cơ hội để hiểu rõ hơn về các chiến dịch và năng lực của Không quân Mỹ và liên quân tại không phận chung của các bên ở Syria, họ cũng hiểu rằng, đây là hoạt động mang tính 2 chiều bởi “nhất cử nhất động” của chiến đấu cơ Nga trong khu vực đó cũng bị Mỹ và các đồng minh theo dõi sát sao”, ông Bronk nói./.

