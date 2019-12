Ứng dụng quân sự đang bị giấu kín của công nghệ 5G

Nhiều quốc gia đầu tư nghiên cứu 5G cho mục đích quân sự

5G (tiếng Anh - 5th Generation) - công nghệ mạng di động thế hệ thứ 5, được Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU-R) phê chuẩn tên gọi chính thức là IMT-2020, có tốc độ nhanh hơn khoảng 100 lần so với mạng 4G hiện nay. Bắt đầu được khai thác thương mại tại châu Á và Mỹ vào năm 2020 cùng nhiều ưu điểm vượt trội so với 4G, mạng 5G được kỳ vọng sẽ là cuộc cách mạng mới của thế giới di động, tạo ra những thay đổi lớn trong đời sống con người.

Các mạng hiện tại giúp kết nối người với người, còn 5G sẽ kết nối mạng lưới rộng lớn các cảm biến, robot và phương tiện tự hành thông qua trao đổi dữ liệu trong thời gian thực mà không cần sự can thiệp của con người. Nhờ 5G, các phương tiện tự hành, việc phẫu thuật từ xa, hoạt động giao thông, nhà xưởng và công trường xây dựng… vận hành một cách tự động sẽ trở thành hiện thực - những điều trước đây chỉ tồn tại trong truyện khoa học viễn tưởng.

5G tham gia trong đào tạo chiến binh và thực hành tác chiến; Nguồn: inkstonenews.com

Bên cạnh những lợi ích dân sự thần túy, 5G còn là cuộc cách mạng hóa công nghệ an ninh và quân sự. 5G giúp hiện đại hóa lĩnh vực quân sự, thúc đẩy áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ đào tạo cho đến thực hành tác chiến. Hàn Quốc đang có tham vọng dùng mạng 5G để thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm như gỡ bom mìn, mở rộng ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR). SK Telecom và Học viện Quân sự Hàn Quốc đang phát triển hệ thống mô phỏng thực chiến cho binh sĩ tập bắn, sử dụng VR, đào tạo kỹ năng khai thác vũ khí và chỉ huy từ xa.

Theo Businesskorea, Quân đội Hàn Quốc đã áp dụng máy bay không người lái (drone) để tăng hiệu quả cho các hoạt động như trinh sát, tìm kiếm ven biển, đảm bảo an ninh căn cứ, tiếp tế quân nhu, rà phá và gỡ bỏ bom mìn, thậm chí trở thành vũ khí chiến đấu và phòng thủ, ... vận hành bằng kết nối mạng Tiến hóa dài hạn (Long Term Evolution – LTE). Hiện tại, drone được xem là "con mắt" của quân đội, trong tương lai, những công nghệ như dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng sẽ tạo nên "bộ não" cho drone.

Theo Defence Innovation Board (Mỹ), mạng 5G được cho sẽ giúp Bộ Quốc Phòng “cải thiện kỹ năng ra quyết định và phân tích tình huống”, khả năng kiểm soát và liên lạc, từ đó đưa ra các mệnh lệnh chỉ huy chính xác, đồng thời đem lại hiệu quả cao cho các hệ vũ khí. Ủy ban Khoa học Quốc phòng liên bang chuyên tư vấn khoa học cho Lầu Năm Góc đánh giá, “sự xuất hiện của công nghệ 5G mang đến cho Bộ Quốc phòng cơ hội để tận dụng các ưu thế của hệ thống này cho các hoạt động quân sự với chi phí tối thiểu”.

Trung Quốc đã thành lập Liên minh Ứng dụng công nghệ 5G, bao gồm các thành viên ZTE, China Unicorn, và Xí Nghiệp Khoa học và Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, với mục tiêu phát triển ứng dụng 5G cho cả mục đích thương mại và quân sự. Sự tiên phong của Trung Quốc trong lĩnh vực này và sự thống trị của Huawei trên thị trường toàn cầu đã và đang làm nhiều nước quan ngại rằng, các thiết bị của Trung Quốc được sử dụng trong hệ thống mạng sẽ khiến Trung Quốc dễ dàng xâm nhập dữ liệu hơn, kể cả thao túng và đánh sập mạng khi cần.

5G cũng tham gia vào chỉ huy và kiểm soát chiến trường; Nguồn: linkedin.com

Dễ hiểu tại sao mạng di động 5G trở thành tâm điểm của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung là một trong những lý do khiến cuộc chiến kéo dài. Đây được coi là một những nỗ lực ngăn cản từ phía Mỹ, cùng với đó là những cáo buộc gián điệp chính phủ Trung Quốc trước sự trỗi dậy của nước này, đang vươn lên trở thành một cường quốc đi đầu trong công nghệ viễn thông.



Những ứng dụng quân sự 5G đang bị ém nhẹm

Nhiều chuyên gia cho rằng, các ứng dụng quan trọng nhất 5G sẽ không dành cho mục đích dân sự, mà dành cho lĩnh vực quân sự và đang được nhiều quốc gia đầu tư phát triển. Theo các chuyên gia quân sự, hệ thống 5G sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng vũ khí siêu âm - tên lửa, có thể được gắn đầu đạn hạt nhân, bay với tốc độ trên Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh). Để lái dẫn chúng theo các quỹ đạo khác nhau, đổi hướng trong một phần mấy giây nhằm tránh tên lửa đánh chặn, cần phải thu thập, xử lý và truyền một lượng khổng lồ dữ liệu trong một thời gian rất ngắn. Để kích hoạt bảo vệ trong trường hợp bị tấn công bằng loại vũ khí này cũng tương tự, cách duy nhất là dựa vào hệ thống tự động 5G.

5G cũng sẽ đóng một vai trò then chốt trong mạng chiến đấu. Khả năng liên lạc đồng thời của hàng triệu máy thu phát trên một khu vực nhất định cho phép các lực lượng vũ trang, các bộ phận và cá nhân, chuyển bản đồ, ảnh và thông tin khác về các hoạt động theo thời gian thực. Công nghệ 5G cũng sẽ cực kỳ quan trọng đối với các dịch vụ đặc biệt và lực lượng đặc biệt, cho phép sử dụng các hệ thống quản lý và do thám, hiệu quả hơn nhiều so với các hệ thống đang sử dụng hiện nay. 5G cải thiện khả năng sát thủ của máy bay không người lái và robot quân sự, giúp rà soát đối tượng, theo dõi và xác định mục tiêu dựa trên nhận diện khuôn mặt và các đặc điểm khác.

5G thực sự cách mạng hóa công nghệ an ninh và quân sự; Nguồn: militaryaerospace.com

Với một chiếc đồng hồ thông minh (smartwatch) và thiết bị đeo được, sẽ có thể có nhiều thông tin để chia sẻ về người lính, từ các thông số về thể trạng, như nhịp tim, huyết áp và mệt mỏi, cho đến vị trí địa lý của họ. Trong đội hình tác chiến, với smartwatch, họ có đầy đủ thông tin về mục tiêu, kế hoạch tác chiến, liên lạc và tình hình thực tế, vị trí tác chiến của các thành viên... Đột nhiên, một người lính bị địch bắn và mất ý thức, thiết bị đeo thông minh phát hiện tình trạng của chiến binh, thắt chặt dây đai quanh đùi bị thương, tiêm một mũi adrenaline và gửi cảnh báo khẩn cấp đến bệnh viện dã chiến cũng như toàn đơn vị.



Việc đưa 5G vào lĩnh vực quân sự sẽ có ý nghĩa chiến lược và chiến trường quan trọng, trực quan nhất là thông tin liên lạc quân sự và sẽ tạo ra hiệu ứng domino đối với sự phát triển của các loại công nghệ quân sự khác. Nó cũng sẽ có tác động rất lớn đến các quá trình và học thuyết về chỉ huy và kiểm soát (C2), những tác động tích cực cũng sẽ xảy ra ở góc độ hậu cần và bảo trì, bảo dưỡng xe máy, vũ khí, trang bị…

Sự bất đồng quốc tế về 5G có vẻ như chỉ mang tính chất thương mại, tầm quan trọng quân sự của 5G hầu như bị bỏ qua hoàn toàn, bởi vì những người phê bình công nghệ này đang tập trung vào các tác động có hại của nó đối với sức khỏe và môi trường, liên quan đến các trường điện từ tần số rất thấp. Một thực tế là các nghiên cứu về việc sử dụng công nghệ 5G cho mục đích quân sự, được tài trợ gián tiếp bởi người dùng thông thường, khi tham gia đăng ký các trò chơi chiến tranh trực tuyến với người chơi từ khắp nơi trên thế giới mà không nhận thức được rằng, họ đang tài trợ cho việc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thực./.