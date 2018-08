Video: “Mèo cát” của Israel “săn tăng” trong chớp mắt

Plasan là tập đoàn chuyên sản xuất xe bọc thép của Israel. Tập đoàn này cho biết, hệ tên lửa chống tăng hiện đại này là sự kết hợp giữa xe bọc thép “Mèo cát” (SandCat) được bảo vệ cực kỳ kỹ lưỡng và di chuyển rất linh hoạt, với bệ phóng đa nòng cho các tên lửa Spike NLOS (None Line Of Sight) do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rafael của Israel phát triển.

Spike NLOS là một hệ thống tên lửa đa nhiệm độc đáo được trang bị thiết bị quang điện tử với liên kết dữ liệu không dây theo thời gian thực trong bán kính đến 25km.

Hệ thống tìm kiếm quang điện tử (Electro Optical-EO) của Spike NLOS bao gồm cảm biến kép có thể nhanh chóng phát hiện chính xác các mục tiêu bất kể ngày hay đêm và trong cả những điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các tên lửa chống tăng Spike NLOS và trạm khí tài trinh sát quang điện tử bố trí trên xe bọc thép SandCat. (Ảnh: Defence Blog)

Việc tích hợp Spike NLOS với xe bọc thép "Mèo cát" mang lại cho pháo thủ khả năng tấn công những mục tiêu ở cự ly nằm ngoài tầm nhìn. Hệ thống này có thể hoạt động ở cả chế độ tấn công trực tiếp và chế độ điều hướng giữa chừng dựa trên các tọa độ đích. Các chế độ này cho phép pháo thủ đánh bại các mục tiêu ẩn náu ở tầm xa một cách chính xác, đồng thời đánh giá mức độ hủy diệt và thu thập thông tin tình báo theo thời gian thực./.