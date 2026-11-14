Vũ khí bí mật giúp tiêm kích F-16 hạ gục UAV Geran-4

UAV động cơ phản lực đặt ra thách thức mới cho tiêm kích F-16

Sự phát triển của các phương tiện bay không người lái (UAV) đang khiến nhiệm vụ đánh chặn trên không trở nên phức tạp hơn. Không chỉ có những UAV sử dụng động cơ piston với tốc độ tương đối thấp, các biến thể trang bị động cơ phản lực đang mở rộng đáng kể dải tốc độ và khả năng hoạt động của loại phương tiện này. Điều đó buộc các lực lượng không quân phải cân nhắc kỹ hơn việc lựa chọn vũ khí, đặc biệt khi đối đầu với những mục tiêu nhỏ, có tốc độ cao và khó duy trì bám bắt.

Tiêm kích F-16 của Romania trong một nhiệm vụ đánh chặn và vô hiệu hóa 2 UAV xâm nhập không phận trái phép. Ảnh: Reuters

UAV Geran-4 là một ví dụ cho xu hướng này. Được phát triển dựa trên thiết kế Shahed-136, còn được biết đến với tên gọi Geran-2, Geran-4 có sự thay đổi đáng chú ý về hệ thống động lực khi sử dụng động cơ phản lực thay cho động cơ piston. Theo các thông số được đề cập trong tài liệu nguồn, UAV này có thể đạt tốc độ khoảng 450-500 km/h và hoạt động ở độ cao lên tới 5.000 m.

Tốc độ cao hơn giúp UAV rút ngắn thời gian tiếp cận mục tiêu, nhưng đồng thời cũng khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn. Đối với máy bay chiến đấu, quá trình phát hiện, tiếp cận và khai hỏa phải diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Phi công cần tính toán chính xác tốc độ tương đối, hướng bay và vị trí của mục tiêu để lựa chọn thời điểm sử dụng vũ khí.

Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa việc đánh chặn UAV động cơ piston và UAV động cơ phản lực. Với mục tiêu bay chậm, máy bay chiến đấu có thể có nhiều thời gian hơn để tiếp cận, duy trì vị trí thuận lợi và sử dụng pháo hàng không. Nhưng khi mục tiêu di chuyển với tốc độ cao, việc đưa máy bay vào vị trí thích hợp để khai hỏa bằng pháo sẽ đòi hỏi kỹ năng và khả năng tính toán chính xác hơn.

Các tiêm kích F-16 có nhiều lựa chọn vũ khí để thực hiện nhiệm vụ không chiến, trong đó có pháo tự động M61A1 Vulcan, tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder và tên lửa tầm trung AIM-120 AMRAAM. Mỗi loại có nguyên lý hoạt động, tầm tác chiến và ưu thế riêng.

Vấn đề đặt ra không đơn thuần là loại vũ khí nào có sức công phá lớn hơn hay chi phí thấp hơn, mà là phương án nào phù hợp nhất với đặc điểm của mục tiêu. Trong một số trường hợp, sử dụng tên lửa có giá thành cao hơn có thể giúp tăng khả năng đánh trúng và duy trì khoảng cách an toàn cho máy bay. Ngược lại, nếu mục tiêu bay chậm và điều kiện tiếp cận thuận lợi, pháo vẫn có thể là lựa chọn kinh tế hơn.

Lợi thế của pháo Vulcan

M61A1 Vulcan là pháo hàng không sáu nòng, cỡ đạn 20 mm, được trang bị trên tiêm kích F-16. Với tốc độ bắn có thể đạt khoảng 100 viên mỗi giây, loại pháo này tạo ra mật độ hỏa lực lớn trong thời gian ngắn và có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở cự ly gần.

Ưu điểm đáng kể của Vulcan là chi phí sử dụng thấp hơn nhiều so với tên lửa không đối không. Trong nhiệm vụ đánh chặn những UAV có tốc độ thấp, quỹ đạo tương đối dễ dự đoán, pháo có thể giúp máy bay chiến đấu xử lý mục tiêu mà không phải tiêu hao những quả tên lửa đắt tiền.

Tuy nhiên, tốc độ bắn cao không đồng nghĩa với việc pháo có thể dễ dàng tiêu diệt mọi mục tiêu. Để đạt hiệu quả, phi công phải đưa máy bay vào vị trí thuận lợi, xác định chính xác hướng di chuyển của mục tiêu và điều chỉnh đường ngắm sao cho loạt đạn có thể cắt qua quỹ đạo bay.

Với một UAV nhỏ, tốc độ cao như Geran-4, yêu cầu này trở nên khó khăn hơn. Phi công phải tính toán tốc độ tương đối giữa máy bay và mục tiêu, góc tiếp cận cũng như thời gian đạn bay tới vị trí dự kiến. Nếu mục tiêu thay đổi hướng hoặc máy bay không duy trì được vị trí thích hợp, khả năng bắn trúng sẽ giảm đáng kể.

Máy bay không người lái UAV Geran-4. Ảnh minh họa: UNIAN

Một hạn chế khác của pháo Vulcan là yêu cầu máy bay phải tiếp cận mục tiêu ở cự ly tương đối gần. Điều này có thể làm tăng rủi ro trong trường hợp UAV mang đầu đạn nổ. Khi mục tiêu bị phá hủy, các mảnh vỡ hoặc hiệu ứng từ vụ nổ có thể gây nguy hiểm cho máy bay nếu khoảng cách giữa hai bên quá ngắn.

Vì vậy, việc sử dụng pháo để đánh chặn không chỉ phụ thuộc vào khả năng ngắm bắn mà còn liên quan đến khoảng cách khai hỏa và mức độ an toàn sau khi mục tiêu bị tiêu diệt. Đối với những UAV tốc độ cao, việc tiếp cận đủ gần để sử dụng pháo có thể khiến nhiệm vụ trở nên phức tạp hơn.

Dù vậy, Vulcan vẫn có vai trò nhất định trong hệ thống vũ khí của tiêm kích F-16. Ưu thế về chi phí và khả năng tạo mật độ hỏa lực lớn khiến loại pháo này vẫn phù hợp với những tình huống mà máy bay có thể tiếp cận mục tiêu thuận lợi. Vấn đề nằm ở việc xác định đúng thời điểm và điều kiện sử dụng, thay vì xem pháo hàng không là phương án có thể áp dụng cho mọi loại UAV.

Tên lửa Sidewinder và bài toán cân bằng

AIM-9 Sidewinder là tên lửa không đối không tầm ngắn, sử dụng đầu dò hồng ngoại để phát hiện và bám bắt mục tiêu thông qua tín hiệu nhiệt. Khác với pháo Vulcan, vốn đòi hỏi phi công phải duy trì đường ngắm và điều chỉnh loạt đạn, Sidewinder có khả năng tự dẫn sau khi được phóng.

Đặc điểm này mang lại lợi thế trong một số tình huống đánh chặn mục tiêu tốc độ cao. Phi công không cần phải duy trì quá trình ngắm bắn trực tiếp như khi sử dụng pháo, trong khi tên lửa có thể tự tìm kiếm và bám bắt mục tiêu bằng đầu dò hồng ngoại. Điều đó giúp giảm bớt yêu cầu về việc duy trì đường ngắm trong thời gian dài.

Động cơ phản lực của Geran-4 cũng là yếu tố có thể hỗ trợ quá trình phát hiện mục tiêu bằng đầu dò hồng ngoại. Động cơ tạo ra tín hiệu nhiệt, qua đó cung cấp dấu hiệu để đầu dò nhận biết và bám bắt. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào khoảng cách, góc tiếp cận, điều kiện môi trường và khả năng của từng phiên bản tên lửa.

Các tiêm kích F-16 có thể mang những phiên bản Sidewinder khác nhau, trong đó có AIM-9M và AIM-9X Block II. Những biến thể hiện đại hơn được cải tiến về khả năng tìm kiếm và bám bắt mục tiêu, giúp nâng cao hiệu quả trong các nhiệm vụ không chiến tầm gần.

Bên cạnh Sidewinder, F-16 còn có thể sử dụng tên lửa AIM-120 AMRAAM dẫn đường bằng radar chủ động. Đây là loại tên lửa được thiết kế cho nhiệm vụ không chiến ở cự ly trung bình và xa. Tuy nhiên, khi đánh chặn một mục tiêu ở cự ly gần, việc sử dụng AMRAAM có thể không cần thiết do những năng lực và tầm tác chiến vượt quá yêu cầu của nhiệm vụ.

Trong bối cảnh đó, Sidewinder có thể là lựa chọn cân bằng hơn. Loại tên lửa này được thiết kế cho nhiệm vụ đánh chặn tầm ngắn, có khả năng tự dẫn bằng hồng ngoại và thường có giá thành thấp hơn AMRAAM. Dù vậy, chi phí của Sidewinder vẫn cao hơn đáng kể so với pháo Vulcan và nhiều loại UAV một chiều.

Đây chính là bài toán mà các lực lượng không quân phải cân nhắc. Nếu sử dụng pháo, chi phí đánh chặn có thể thấp hơn nhưng khả năng tiêu diệt mục tiêu lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện tiếp cận và độ chính xác khi khai hỏa. Nếu sử dụng tên lửa, khả năng bám bắt mục tiêu có thể thuận lợi hơn trong một số tình huống, song lực lượng không quân phải chấp nhận tiêu hao loại vũ khí có giá thành cao hơn.

Do đó, không thể khẳng định Sidewinder luôn vượt trội so với Vulcan, hay pháo hàng không đã mất đi vai trò trong nhiệm vụ chống UAV. Hai loại vũ khí có nguyên lý hoạt động khác nhau và phù hợp với những điều kiện tác chiến riêng. Việc lựa chọn cần dựa trên tốc độ, kích thước, độ cao, hướng bay của mục tiêu cũng như cự ly và vị trí của máy bay đánh chặn.

Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của những UAV có tốc độ cao đang đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động phòng không và không chiến. Các lực lượng không quân không chỉ cần phát hiện và tiêu diệt mục tiêu mà còn phải tính toán hiệu quả sử dụng vũ khí, khả năng duy trì tác chiến và mức độ an toàn của máy bay.

Trong bối cảnh đó, việc kết hợp linh hoạt giữa pháo hàng không và các loại tên lửa không đối không sẽ tiếp tục có ý nghĩa quan trọng. Thay vì phụ thuộc vào một loại vũ khí duy nhất, các phi công cần lựa chọn phương án phù hợp với từng mục tiêu và điều kiện cụ thể. Đây cũng là yếu tố quyết định để cân bằng giữa hiệu quả đánh chặn và chi phí trong nhiệm vụ đối phó với UAV hiện đại.