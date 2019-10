Vũ khí và công cụ hỗ trợ của công an Việt Nam tại triển lãm quốc tế

Triển lãm quốc phòng-an ninh DSE Vietnam 2019 (diễn ra ở Hà Nội từ ngày 2-4/10) là một trong những sự kiện hiếm hoi tại Việt Nam trưng bàycủa ngành quân đội và công an.

Khẩu SVN-88 “Made in Vietnam” được trưng bày tại triển lãm nói trên. Đây là súng ngắn bắn đạn đa năng dạng băng, phục vụ hoạt động nghiệp vụ của công an Việt Nam như uy hiếp, trấn áp tội phạm.

Khẩu SVN-88 “Made in Vietnam” được trưng bày tại triển lãm nói trên. Đây là súng ngắn bắn đạn đa năng dạng băng, phục vụ hoạt động nghiệp vụ của công an Việt Nam như uy hiếp, trấn áp tội phạm.