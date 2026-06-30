Vùng 4 Hải quân khẩn trương cấp cứu ngư dân bị giảm áp cấp tính mức độ nặng

Theo thông tin từ thuyền trưởng và các thuyền viên, ngày 28/6/2026, ngư dân Nguyễn Văn Lâu thực hiện hai lần lặn ở độ sâu khoảng 40m. Lần lặn thứ nhất từ 7h - 8h30, bệnh nhân lên mặt nước trong khoảng 30 phút và chưa xuất hiện biểu hiện bất thường. Đến lần lặn thứ hai từ 14h - 15h, sau khi nổi lên khoảng 30 phút, bệnh nhân xuất hiện tình trạng mệt mỏi, tê bì tay chân, bí trung đại tiện và tiểu tiện.

Cán bộ, chiến sĩ, quân y đảo Song Tử Tây đưa ngư dân vào bệnh xá đảo.

Ngay trong ngày 28/6, bệnh nhân được thuyền viên trên tàu điều trị tái tăng áp tại chỗ 3 lần, mỗi lần khoảng 1h, từ 18h - 24h nhưng tình trạng không cải thiện. Đến 10h20 ngày 30/6, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Qua thăm khám, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, mạch 79 lần/phút, huyết áp 125/75mmHg, SpO₂ 97% khi tự thở. Bệnh nhân đau đầu nhẹ, mệt mỏi, không đau tai, không chảy máu tai, không tức ngực, không khó thở. Bụng chướng nhẹ, phản ứng thành bụng âm tính, đang được dẫn lưu nước tiểu qua sonde Nelaton do tàu cá đặt trước khi chuyển đến.

Cán bộ, chiến sĩ, quân y đảo Song Tử Tây đưa ngư dân vào bệnh xá đảo.

Khám thần kinh ghi nhận bệnh nhân tê bì hai chi trên, sức cơ hai chi trên còn 5/5; tê bì từ ngang núm vú trở xuống, giảm cảm giác hai chi dưới, sức cơ hai chi dưới còn 3/5. Bệnh nhân không méo miệng, không có hội chứng màng não. Điện tim ghi nhận nhịp xoang 79 chu kỳ/phút; chụp X-quang tim phổi chưa phát hiện tràn khí hoặc tràn dịch màng phổi.

Cán bộ, chiến sĩ, quân y đảo Song Tử Tây kiểm tra điện tim của ngư dân.

Sau khi hội chẩn, các y, bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp II), tổn thương tủy sống gây hạ liệt, liệt ruột và bí tiểu do lặn sâu 40m, giờ thứ 45.

Quân y bệnh xá đảo kiểm tra buồng oxy cao áp đơn.

Ngay sau khi tiếp nhận, kíp quân y đã khẩn trương triển khai điều trị theo phác đồ tái tăng áp chế độ 6, kết hợp truyền dịch, thở oxy, sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu, corticoid, thuốc tăng dẫn truyền thần kinh, vitamin nhóm B, thuốc giảm đau và theo dõi chặt chẽ diễn biến toàn trạng.

Kỹ thuật viên Bệnh xá đảo Song Tử Tây đang chuẩn bị chụp X-quang vùng ngực hoặc bụng của bệnh nhân.

Theo các bác sĩ Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đây là trường hợp bệnh giảm áp nặng, có tổn thương tủy sống với nguy cơ để lại di chứng thần kinh nếu không được điều trị kịp thời. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị tích cực, theo dõi sát các dấu hiệu thần kinh, hô hấp, tuần hoàn cùng khả năng đáp ứng với liệu pháp tái tăng áp; tiên lượng bệnh nhân nặng.