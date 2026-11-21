Xuyên suốt chiều dài lịch sử, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định bản lĩnh chính trị, sức mạnh chiến đấu và mọi thắng lợi của LLVT Quân khu 5.

Phát huy truyền thống, Đảng bộ Quân khu 5 tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng LLVT vững mạnh, bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược miền Trung - Tây Nguyên trong kỷ nguyên mới.

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi

Từ phong trào cách mạng Ba Tơ, tháng 4/1945, Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập, đặt nền móng cho sự hình thành tổ chức đảng trong LLVT trên địa bàn. Sau khi Chiến khu 5 và Chiến khu 6 được thành lập, ngày 22/11/1946, Đảng bộ Quân sự Khu 5 ra đời, đánh dấu bước trưởng thành về tổ chức và sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT Liên khu.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ đã lãnh đạo LLVT kiên trì đường lối bám đất, bám dân, xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng, giữ vững vùng tự do Nam - Ngãi - Bình - Phú.

Chủ trương “Kiên quyết đánh địch; tiêu hao, ngăn chặn từng bước; bảo tồn lực lượng; giữ vững những vùng tự do làm căn cứ kháng chiến lâu dài” thể hiện tư duy lãnh đạo chủ động, linh hoạt, phù hợp với điều kiện chiến trường. Những chiến công vẻ vang trên chiến trường Khu 5 như: Đắk Pơ, Bố Bồ năm 1954 đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến.

Lực lượng Công binh Quân khu 5 tham gia cứu người bị nạn trong Diễn tập chung 3 nước Đông Dương.

Sau Hiệp định Geneve năm 1954, cách mạng miền Nam đối mặt với nhiều thử thách. Đảng bộ kiên trì sự lãnh đạo, bảo vệ cơ sở cách mạng, giữ gìn lực lượng, bám dân, bám địa bàn, chuyển phương thức đấu tranh phù hợp với tình hình; từng bước khôi phục tổ chức và các phong trào cách mạng.

Đảng bộ vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, xây dựng LLVT ba thứ quân, phát huy sức mạnh tiến công trên cả “ba mũi giáp công” (quân sự, chính trị, binh vận). Những chiến thắng An Lão, Ba Gia, Núi Thành, Vạn Tường, Plâyme cùng nhiều trận đánh, chiến dịch khác đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và sự trưởng thành của LLVT Quân khu 5.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mùa Xuân năm 1975, thực hiện quyết tâm của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị của Quân khu tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ Quân khu 5 tập trung lãnh đạo LLVT khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lực lượng, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia, góp phần giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, vun đắp tình đoàn kết chiến đấu 3 nước Đông Dương.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng.

Trải qua 80 năm lịch sử đã để lại những bài học sâu sắc về kiên định sự lãnh đạo của Đảng và mục tiêu, lý tưởng cách mạng; phát huy sức mạnh đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân; chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Những giá trị ấy làm nên bản lĩnh của Đảng bộ, là nền tảng để xây dựng LLVT Quân khu 5 vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong giai đoạn mới.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

Thực tiễn 80 năm qua khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của LLVT Quân khu 5. Từ trong kháng chiến đến xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Đảng bộ Quân khu 5 luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa đường lối của Đảng phù hợp với đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ.

Trong giai đoạn hiện nay, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm LLVT giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; trọng tâm là giữ vững nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội”, tăng cường đoàn kết, thống nhất; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Đảng bộ Quân khu 5 xác định lấy “2 kiên định” làm nền tảng, “2 đẩy mạnh” làm động lực phát triển, “2 ngăn ngừa” làm lá chắn, gắn với phương châm “5 vững” làm mục tiêu phấn đấu, thước đo kết quả học tập, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ và được cụ thể hóa trong từng nghị quyết, chương trình hành động, từng tổ chức đảng, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Kiên quyết ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (thứ 3 bên phải) cùng thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân khu 5 tặng quà bà con vùng lũ Gia Lai năm 2025.

Đảng bộ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn tốt; phương pháp và tác phong công tác khoa học.

Cán bộ chủ trì phải sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự trưởng thành của đơn vị làm thước đo năng lực lãnh đạo, chỉ huy. Xây dựng LLVT Quân khu 5 vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hướng vào nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng xử trí các tình huống.

Trọng tâm là xây dựng LLVT Quân khu 5 vững mạnh về chính trị; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, kỷ luật; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, cơ động và hiệp đồng. Chú trọng xây dựng lực lượng thường trực có chất lượng cao, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Đặc biệt là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao năng lực tiếp cận, làm chủ công nghệ; đổi mới phương pháp huấn luyện, quản lý, chỉ huy, điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy số, khả năng thích ứng với phương thức tác chiến hiện đại. Chuyển đổi số phải trực tiếp nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ huy và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc địa bàn

Quân khu 5 có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, có biên giới đất liền, vùng biển, đảo; địa hình rộng, chia cắt; đồng bào các dân tộc đa dạng, cư trú đan xen; điều kiện kinh tế - xã hội nhiều khu vực còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đặc điểm đó đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống chính trị và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Lực lượng quân đội luôn quan tâm đến các trường học vùng cao biên giới

Đảng bộ Quân khu 5 tập trung lãnh đạo LLVT chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng trên địa bàn kịp thời phát hiện, xử lý vấn đề nảy sinh từ cơ sở, nhất là những vấn đề liên quan đến chủ quyền, biên giới, biển, đảo, an ninh chính trị, dân tộc, tôn giáo; không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”; tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hướng về cơ sở, gắn với những việc làm cụ thể.

Cán bộ, chiến sĩ chủ động, tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, củng cố hệ thống chính trị, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chăm lo người có công với cách mạng, gia đình chính sách và các đối tượng khó khăn. Đây là những việc làm thiết thực để củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường đoàn kết quân - dân, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ địa bàn.

Yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng phải chủ động lãnh đạo, định hướng các lực lượng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng và trên không gian mạng; lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao khả năng nhận diện, “đề kháng”, đấu tranh với thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là nền tảng vững chắc để Đảng bộ, LLVT Quân khu 5 bước vào kỷ nguyên mới. Truyền thống quý báu được kế thừa thành năng lực lãnh đạo, sức mạnh chiến đấu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Với quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; LLVT vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; phát huy sức mạnh đoàn kết quân - dân và “thế trận lòng dân”, Đảng bộ, LLVT Quân khu 5 tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn giao cho.