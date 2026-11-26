Xe chiến đấu bộ binh Lynx 44 tấn của Đức săn UAV

Ngày 24/11, Quân đoàn 18 của Ukraine xác nhận 5 xe chiến đấu bộ binh (IFV) Rheinmetall KF41 Lynx đầu tiên do Đức sản xuất đã chính thức được đưa vào biên chế Lữ đoàn cơ giới độc lập số 21. Đây là đơn vị hiện cũng đang vận hành xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 do Đức sản xuất.

Xe chiến đấu bộ binh KF41 Lynx nặng 44 tấn do Đức sản xuất. Ảnh: 21ombr

Chính phủ Đức tài trợ cho Ukraine lô 5 xe đầu tiên vào tháng 12/2025, với tổng giá trị lên tới hàng chục triệu euro. Những chiếc KF41 Lynx được bàn giao trực tiếp từ nhà máy của Rheinmetall, thay vì lấy từ kho dự trữ quân sự hiện có như nhiều phương tiện bọc thép khác mà các nước châu Âu viện trợ cho Ukraine. Theo thông tin được công bố, một số xe mới chỉ vận hành khoảng 25 km trước khi được bàn giao.

Trước khi tiếp nhận phương tiện, các kíp lái Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài 45 ngày tại Đức. Chương trình bao gồm đào tạo lý thuyết, kỹ năng điều khiển xe trên địa hình phức tạp, thực hành tác xạ cả ngày lẫn đêm và phương pháp đối phó với thiết bị bay không người lái (UAV), trong đó có các loại UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).

Với trọng lượng khoảng 44 tấn và khả năng chở 8 binh sĩ bộ binh, KF41 Lynx được trang bị tháp pháo Lance với hai vị trí dành cho chỉ huy và pháo thủ. Xe sử dụng đạn lập trình được, cho phép tấn công nhiều loại mục tiêu trên mặt đất và trên không. Theo thông tin từ phía Ukraine, các kíp lái đã sử dụng Lynx để bắn hạ máy bay không người lái Shahed của Nga, qua đó bổ sung năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa từ UAV cho đơn vị.

Việc bàn giao lô xe đầu tiên đánh dấu bước tiến trong quá trình đưa dòng phương tiện bọc thép thế hệ mới này vào biên chế quân đội Ukraine. Hai bên cũng dự kiến tiếp tục các đợt bàn giao trong tương lai và xem xét khả năng tổ chức sản xuất KF41 ngay tại Ukraine.

Với 5 xe được bàn giao, đội hình ban đầu có tổng cộng 15 vị trí dành cho kíp lái và sức chứa tối đa 40 binh sĩ bộ binh. Đây là quy mô còn hạn chế so với nhu cầu trang bị trên diện rộng. Lô xe đầu tiên được đưa vào hoạt động sau khoảng 11 tháng kể từ khi hợp đồng được ký kết và gần 2 năm rưỡi kể từ khi Ukraine công bố kế hoạch sản xuất dòng xe này trong nước.

Điều gì tạo nên sự khác biệt của KF41 Lynx?

Rheinmetall phát triển KF41 Lynx từ phiên bản nhỏ hơn KF31 Lynx, mẫu xe được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng Eurosatory vào tháng 6/2016. Phiên bản KF41 lớn hơn được hãng ra mắt tại cùng triển lãm vào tháng 6/2018.

So với KF31 có trọng lượng khoảng 38 tấn, KF41 nặng khoảng 44 tấn, có sức chứa 8 binh sĩ bộ binh thay vì 6 người và được trang bị động cơ công suất 1.140 mã lực, so với 750 mã lực ở phiên bản trước. Như vậy, trọng lượng xe tăng khoảng 15,8%, sức chứa binh sĩ tăng 33% và công suất động cơ tăng khoảng 52%.

Khung gầm cơ sở của KF41 nặng khoảng 34 tấn, có khả năng mang thêm tới 16 tấn trang thiết bị, giáp bảo vệ và tải trọng khác. Nhờ đó, trọng lượng tối đa của xe có thể đạt khoảng 50 tấn.

Xe có chiều dài 7,845 m, lớn hơn mức 7,2 m của KF31. Chiều rộng thân xe đạt 3,6 m và có thể tăng lên 3,78 m khi lắp thêm giáp bảo vệ.

KF41 sử dụng động cơ diesel 6 xi-lanh Liebherr D976, dung tích 18 lít, công suất 850 kW, tương đương khoảng 1.140 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp truyền động của Renk, giúp xe đạt tỷ lệ công suất trên trọng lượng khoảng 25,9 mã lực/tấn ở cấu hình 44 tấn và 22,8 mã lực/tấn khi đạt trọng lượng tối đa 50 tấn.

Xe có tốc độ tối đa trên đường bộ khoảng 70 km/h. Hệ thống nhiên liệu có dung tích hơn 700 lít, với các khoang chứa được bố trí dọc hai bên thân xe và phần nhiên liệu dự phòng trong khoang động cơ.

Về cấu hình chiến đấu, KF41 Lynx dành cho Ukraine bố trí chỉ huy và pháo thủ bên trong tháp pháo Lance, trong khi lái xe ngồi ở phần thân chính. Khoang phía sau có thể chở tối đa 8 binh sĩ bộ binh.

Tháp pháo Lance có thể tích hợp pháo tự động 30 mm hoặc 35 mm do Rheinmetall sản xuất, súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62 mm theo tiêu chuẩn NATO và hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển tùy chọn.

Ở phiên bản Lance 2.0 mới nhất, tháp pháo được tích hợp hai cụm thiết bị chuyên dụng ở hai bên, hệ thống quan sát quang - điện tử ổn định và hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số. Đáng chú ý, cả chỉ huy và pháo thủ đều có hệ thống điều khiển vũ khí độc lập, cùng các phương án điều khiển thủ công dự phòng khi cần thiết.

Ukraine vốn có kinh nghiệm vận hành các hệ thống phòng không sử dụng pháo do Đức cung cấp từ năm 2022, bắt đầu với xe phòng không Gepard, sau đó là hệ thống Skynex của Rheinmetall. Theo số liệu được công bố, tính đến tháng 6/2026, một kíp vận hành Gepard của Ukraine đã ghi nhận 39 lần đánh chặn mục tiêu trên không, trong đó có 17 UAV Shahed chỉ trong một đêm. Đến tháng 7/2026, một khẩu đội Skynex cũng đã bắn hạ 34 UAV tấn công và 2 tên lửa hành trình.

Việc Ukraine tiếp nhận xe chiến đấu bộ binh Lynx sản xuất tại Đức, thay vì chờ đợi chương trình lắp ráp trong nước, có thể giúp nước này sớm đưa phương tiện vào đánh giá và sử dụng thực tế. Trong bối cảnh nhu cầu tăng cường năng lực chiến đấu và chống UAV ngày càng cấp thiết, phương án mua sắm xe hoàn thiện từ Đức có thể đáp ứng yêu cầu trước mắt, trong khi kế hoạch sản xuất tại Ukraine vẫn cần thêm thời gian để triển khai.