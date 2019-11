Cử tạ, wushu hy vọng giành những tấm HCV đầu tiên cho TTVN ở SEA Games

2 môn cử tạ và wushu sẽ bước vào thi đấu trong ngày đầu tiên sau lễ khai mạc SEA Games 30 và các VĐV cử tạ nam, nữ Việt Nam đều có hy vọng giành huy chương.



Các VĐV cử tạ Việt Nam được kỳ vọng sẽ có huy chương ngay ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 30.