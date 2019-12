Dư âm U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore: Thầy Park vẫn là “thần may mắn”

Những phút giây lo âu trong hiệp đầu



U22 Việt Nam nhập cuộc bình tĩnh trong hiệp thi đấu đầu tiên trước U22 Singapore là điều mà nhiều người đã dự đoán bởi chúng ta đang có nhiều ưu thế hơn so với các đối thủ trong bảng trong cuộc đua đến suất vào bán kết. Tuy nhiên càng thi đấu, U22 Singapore càng thể hiện sự khó chịu với khả năng đeo bám tốt, thậm chí không ngại đá rắn.



U22 Việt Nam gặp không ít khó khăn trước Singapore trong 45 phút đầu hiệp 1. (Ảnh: Ngọc Duy).

Điều đó khiến U22 Việt Nam bộc lộ những sai số và nhất là sau khi Quang Hải bị chấn thương rời sân sớm thì cũng là lúc một số toan tính của HLV Park Hang Seo ở thời điểm ấy đổ bể. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Fandi Ahmad của U22 Singapore nói rằng ông không nhớ được liệu U22 Việt Nam đã có cú sút nào về khung thành của Singapore trong hiệp 1 hay không.



Nhiều người đã nhận định hiệp 1 trận đấu với U22 Singapore là hiệp đấu kém nhất của U22 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Nhận xét ấy có phần hơi khiên cưỡng nhưng đúng là đa số các cầu thủ chưa thể hiện hết được năng lực bản thân trong 45 phút đầu của trận đấu trên sân Rizal.



Khoảng thời gian bùng nổ cảm xúc trong hiệp hai



Sau giờ nghỉ, U22 Việt Nam bắt đầu "lột xác" với những pha phối hợp tương đối đường nét. Những cơ hội đến với chúng ta ngày một nhiều sau thời điểm HLV Park Hang Seo tung Tiến Linh vào sân và đổi sang thi đấu với sơ đồ hai tiền đạo.



Hà Đức Chinh đã mang về khoảnh khắc bùng nổ ở cuối trận. (Ảnh: Ngọc Duy).

U22 Việt Nam chơi thanh thoát hơn, không cho đối thủ có những pha lên bóng như hiệp một để rồi khoảnh khắc quyết định lại đến ở những phút cuối cùng.



Pha đá phạt góc cực kỳ chuẩn bài của Việt Hưng được Văn Hậu tận dụng hoàn hảo với cú đánh đầu kiến tạo để Hà Đức Chinh dứt điểm chuẩn xác, đem về bàn thắng gần như là kết liễu đối thủ. Nếu có được sự chính xác hơn của Việt Hưng ở cú dứt điểm ngay sau đó, U22 Việt Nam đã có thể thắng với cách biệt hai bàn.



HLV Fandi Ahmad của U22 Singapore cũng phải thốt lên rằng không hiểu vì sao U22 Việt Nam có thể thay đổi nhanh như vậy chỉ sau 15 phút nghỉ giải lao và thừa nhận U22 Việt Nam thắng xứng đáng.



Khi thầy Park vẫn là "thần may mắn" của bóng đá Việt Nam



Đây không phải lần đầu các đội tuyển của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo có được những kết quả thuận lợi ở những phút cuối cùng của trận đấu dù xét toàn cục chúng ta chơi có những thời điểm chưa đúng sức.



Trước trận gặp Singapore chính là trận đấu U22 Việt Nam vượt qua U22 Indonesia ở những phút bù giờ nhờ khoảnh khắc xuất thần của Hoàng Đức. Tựu chung lại ở những trận đấu này là việc các ĐT Việt Nam dưới thời ông Park dù thi đấu thế nào thì cũng cho chúng ta cảm giác không bao giờ thua và đúng là đội tuyển luôn có được kết quả cực kỳ khả quan khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

HLV Park Hang Seo đang khiến cho không chỉ những CĐV Việt Nam mà cả những CĐV của các nước bạn cảm thấy rằng bóng đá Việt Nam luôn luôn gặp may mắn ở những thời điểm quan trọng nhất.



HLV Park Hang Seo không chỉ mang đến sự thay đổi về chuyên môn mà còn mang đến cả sự may mắn cho bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Duy).

Ở một cuộc chơi như bóng đá, yếu tố may mắn đôi khi đóng vai trò rất quan trọng bởi chỉ một khoảnh khắc có thể thay đổi cả trận đấu. Những nhà vô địch luôn luôn cần đến may mắn để có được vinh quang và U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay đang sở hữu "thần may mắn" mang tên Park Hang Seo trên hành trình bước đến tấm HCV mà chúng ta vẫn chờ đợi nhiều năm qua.



HLV Park Hang Seo đã nói sau trận đấu rằng ông chưa từng làm việc huấn luyện ở một giải đấu nào thi đấu với mật độ 2 ngày/1 trận như SEA Games. Vì thế, việc đòi hỏi các cầu thủ U22 Việt Nam phải đá hay, đá đẹp và giành chiến thắng cách biệt trong tất cả các trận đấu ở SEA Games 30 vốn diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo là điều bất khả thi. Chỉ cần các cầu thủ nỗ lực hết mình và có được những thành tích có lợi đã là điều vô cùng quý báu.



Trước mắt chúng ta vẫn còn một thử thách nữa mang tên Thái Lan trên con đường giành vé vào bán kết nhưng với "thần may mắn" mang tên Park Hang Seo, người hâm mộ chắc chắn đang rất tự tin rằng U22 Việt Nam sẽ có được tấm vé vào bán kết sau khi trận đấu với người Thái vào ngày 5/12 tới khép lại./.