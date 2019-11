Lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 29/11: ĐT nữ Việt Nam thị uy sức mạnh

ĐT nữ Việt Nam so tài với ĐT nữ Indonesia vào chiều nay (Ảnh: Ngọc Duy).

Theo lịch thi đấu SEA Games 30 ngày 29/11, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT nữ Indonesia ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 30. Đây là đối thủ nhẹ ký với thầy trò HLV Mai Đức Chung, nếu thi đấu đúng sức, các cô gái của chúng ta sẽ giành trọn 3 điểm.



Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Indonesia diễn ra vào lúc 15h chiều nay (29/11). Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Cũng ở môn bóng đá nữ SEA Games 30, vào lúc 19h tối nay (29/11), ĐT nữ Philippines sẽ so tài với ĐT nữ Malaysia. Với lợi thế sân nhà và những tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua, ĐT nữ Philippines được dự đoán giành trọn 3 điểm.

Theo lịch thi đấu SEA Games 30 hôm nay (29/11), môn bóng đá nam tiếp tục tranh tài. Cụ thể, vào lúc 15h là trận đấu giữa U22 Timor Leste vs U22 Myanmar và lúc 19h là cuộc so tài của U22 Philippines vs U22 Malaysia./.