12:06 ngày 26/11/2019

ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Thái Lan: Chung kết sớm ở bảng B

Ở bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 30 chỉ có 3 đội tranh 2 vé đi tiếp. Do Indonesia bị đánh giá thấp hơn hẳn nên trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan được nhận định sẽ có ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì. Thậm chí, nếu nhìn xa hơn rất có thể hai đội bóng sẽ tái ngộ trong trận chung kết do trình độ nổi trội so với mặt bằng bóng đá nữ khu vực.

Trước trận đấu HLV Mai Đức Chung cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho SEA Games, với một chuyến tập huấn ở Nhật Bản. Không có cầu thủ nào chấn thương và tất cả đều sẵn sàng ra sân".