U22 Campuchia giành vé vào bán kết, làm nên lịch sử ở SEA Games 30

Trước lượt trận cuối cùng của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30, cả ba đội Campuchia, Malaysia và Philippines đều còn cơ hội đi tiếp. Vì thế, những trận đấu cuối cùng sẽ mang ý nghĩa quyết định đến đội bóng nào sẽ tiếp bước Myanmar để giành vé váo bán kết.



U22 Campuchia đã giành vé vào bán kết SEA Games 30. (Ảnh minh họa: FFC)