U22 Indonesia thất bại là do chiến thuật cứng rắn của HLV Park Hang Seo

Rất nhiều tờ báo của Indonesia đã đổ lỗi cho thất bại của đội tuyển “Đại bàng trẻ” là do chiến thuật chơi rắn của U22 Việt Nam. Trong bài viết trên tờ báo CNN Indonesia, tác giả cho rằng: "Đáng lẽ Việt Nam thực sự rất, rất có khả năng chơi tấn công và cởi mở. Tuy nhiên, họ đã chọn không làm điều đó trong trận đấu cuối cùng. Thất bại của Indonesia không chỉ đơn thuần là do mất Evan Dimas. Mà thất bại của Indonesia hoàn toàn là do chiến lược cứng rắn của HLV Park Hang Seo”.

Truyền thông Indonesia có những phản ứng trái chiều sau trận thua 0-3 của ĐT U22 Indonesia trước U22 Việt Nam. (Ảnh: CNN)

Tờ báo Bola của Indonesia cũng có bài viết nêu lên 4 sự phẫn nộ của fan hâm mộ Indonesia sau khi đội tuyển U22 quốc gia không giành được HCV SEA Games 30.



Theo đó, sự phẫn nộ đầu tiên là đối với Hậu vệ Đoàn Văn Hậu của Việt Nam, người đã khiến ngôi sao bóng đá của Indonesia - Evan Dimas phải rời sân sớm từ phút thứ 23 do chấn thương. Trọng tài trận đấu Mohammed Alshamrani cũng hứng chịu búa rìu dư luận của Fan hâm mộ Indonesia khi không đưa ra thẻ phạt cho Đoàn Văn Hậu.

Thứ ba là, HLV ĐT U22 Việt Nam - Park Hang Seo, đã có những phản ứng thái quá đối với trọng tài và bị phạt thẻ đỏ ở phút thứ 76. Cuối cùng, theo tờ báo, người hâm mộ cảm thấy thất vọng trước sự quản lý yếu kém của Liên đoàn bóng đá Indonesia.

Trang mạng Bolasport của Indonesia nhấn mạnh, thua Việt Nam trong trận chung kết là thành tích tồi tệ nhất của U22 Indonesia. Bài viết cho rằng đội tuyển U22 Indonesia đã thua bốn trong sáu trận đấu tại SEA Games. Bị Việt Nam "đè bẹp" với tỷ số 3-0 trở thành kỉ lục của sự thất bại bởi Indonesia chưa bao giờ thua quá 1 bàn. Tờ báo cũng cho rằng Đoàn Văn Hậu của Việt Nam đã có hình ảnh đẹp khi ôm chặt Evan Dimas và xin lỗi sau trận đấu.

Sao U22 Indonesia nhận lời xin lỗi và tha thứ cho Đoàn Văn Hậu VOV.VN -Tiền vệ của U22 Indonesia - Evan Dimas đã nhận lời xin lỗi và tha thứ cho Đoàn Văn Hậu sau pha vào bóng khiến cầu thủ này gặp chấn thương, rời sân sớm.

Trang mạng Tirto.com thể hiện sự tiếc nuối khi cho rằng "Bóng đá Indonesia tiếp tục phải chờ đợi huy chương vàng". Bài báo viết: "Đối với Indonesia, thất bại này kéo dài thêm sự chờ đợi giành huy chương vàng. Kể từ huy chương vàng lần đầu năm 1991, đội bóng Đại bàng đã bốn lần lọt vào trận chung kết của SEA Games, nhưng luôn thất bại. Cụ thể là ở Jakarta 1997, Jakarta 2011, Myanmar 2013 và Philippines lần này. Với thất bại này, ít nhất Indonesia phải chờ đến SEA Games 2021 tới tại Hà Nội”.

Tuy nhiên bên cạnh đó, truyền thông Indonesia trong đó có nhiều tờ báo nổi tiếng như Tribunnes, Republika và nhiều tờ báo khác của Indonesia đều có bài viết chúc mừng Việt Nam đã giành hai huy chương vàng môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 30./.