U22 Thái Lan tại SEA Games: Không vô địch thì... bị loại từ vòng bảng

Kể từ năm 2001, SEA Games là giải đấu có sự giới hạn độ tuổi dành cho các cầu thủ U23 (sau đó là U22 ở SEA Games 29 và U22+2 ở SEA Games năm nay). Tính từ đó đến nay, đã có 8 kỳ SEA Games được tổ chức và Thái Lan 6 lần lên ngôi vô địch. Đáng chú ý là ở 2 lần còn lại, đại diện xứ Chùa vàng đều bị loại ngay từ vòng bảng.



Tính từ khi SEA Games giới hạn độ tuổi, Thái Lan nếu không vô địch thì bị loại ngay vòng bảng. (Ảnh: FAT).

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cứ mỗi lần vượt qua vòng bảng, bóng đá trẻ Thái Lan lại có được vinh quang ở đấu trường SEA Games và trở thành nỗi ám ảnh với các đội bóng khác trong khu vực.



Ngoại trừ 2 lần bị loại vào các năm 2009 và 2011 với lực lượng cầu thủ có chất lượng không vượt trội so với các đội bóng khác, bóng đá Thái Lan không phải lúc nào cũng có các cầu thủ thật sự chất lượng cao nhưng họ vẫn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn để bước lên vị trí cao nhất.



Ví dụ điển hình nhất cho nhận định trên là kỳ SEA Games 2017, các cầu thủ trẻ Thái Lan không được đánh giá quá cao khi đặt cạnh những cầu thủ cùng trang lứa của Việt Nam hay Malaysia. Tuy vậy mà đội bóng này vẫn có được những kết quả tốt ở những trận cầu then chốt nhờ sự điềm tĩnh cùng những may mắn đến kỳ lạ khi đối thủ mắc sai lầm.



Nếu so với kỳ SEA Games cách đây 2 năm, Thái Lan năm nay có phần mạnh hơn khi trong đội hình xuất hiện những nhân tố tương đối nổi bật như Supachok hay Supachai. Tuy nhiên, nếu xét trên mặt bằng chung, lực lượng của đội bóng xứ Chùa Vàng cũng không phải vượt trội so với Malaysia, Việt Nam hay Indonesia.



Trận thua Indonesia khiến U22 Thái Lan rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết. (Ảnh: Ngọc Duy).

Với lực lượng như thế, Thái Lan đã thất bại 0-2 trước Indonesia trong ngày ra quân và hiện giờ đang ở thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Họ sẽ buộc phải thắng U22 Việt Nam trong lượt trận cuối cùng để có vé vào vòng 4 đội mạnh nhất. Đến thời điểm này, có thể nói cục diện bảng B SEA Games 30 đang có phần giống hệt cục diện bảng B của SEA Games 29.



Sau chiến thắng trước Brunei, HLV Nishino vẫn tự tin vào cơ hội đi tiếp của Thái Lan khi ông khẳng định các học trò đã lấy lại được sự tự tin cũng như cảm giác chơi bóng. Điều đó sẽ càng khiến cho trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vào ngày 5/12 tới càng trở nên đáng chờ đợi hơn. Nếu vượt qua được "khúc cua" này, Thái Lan lại rộng cửa bảo vệ chức vô địch SEA Games.



Tất nhiên người hâm mộ Việt Nam đang rất tin tưởng vào một kết quả có lợi của thầy trò HLV Park Hang Seo và khi đó, có thể "truyền thống" không vô địch thì bị loại từ vòng bảng của bóng đá trẻ Thái Lan ở SEA Games sẽ tiếp tục được kéo dài./.