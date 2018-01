10 bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ em dưới 5 tuổi

Viêm gan vi rút B: Viêm gan virus B là bệnh truyền nhiễm thường gặp do virus viêm gan B (HBV=Hepatitis B virus) gây nên. Bệnh có thể bị nhiễm qua đường máu như tiêm chích, truyền máu, nhổ răng, châm cứu, làm móng, hay các thủ thuật xâm lấn... bởi các dụng cụ bị nhiễm virút. Bệnh lao: Lao là bệnh nhiễm một loại vi khuẩn tấn công và hủy hoại mô cơ thể. Vi khuẩn này tên là Mycobacterium Tuberculosis và lây truyền qua không khí. Nhiều bệnh nhân thường mắc tình trạng ủ bệnh lao, gọi là bệnh lao tiềm tàng. Bệnh bạch hầu: Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ. Vi khuẩn thường xuất hiện ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi. Bệnh cũng có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục. Bệnh ho gà: Ho gà là bệnh do vi khuẩn ho gà (tên khoa học là Bordetella pertussis) gây nên, vi khuẩn này lây theo đường hô hấp. Bệnh ho gà ở trẻ là 1 chứng bệnh thường gặp, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì bệnh trở nên rất nguy hiểm. Bệnh uốn ván: Bệnh uốn ván ở trẻ em có tỷ lệ ngày càng tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau và có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ. Đây là căn bệnh nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm, nếu không phòng tránh và điều trị kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Bệnh bại liệt: Bệnh bại liệt ở trẻ em là một bệnh truyền nhiễm do virut bại liệt gây ra thông qua đường tiêu hóa. Loại virut này sẽ gây viêm sừng trước tủy sống rồi dẫn đến bại liệt hai chi dưới. Trẻ mắc bại liệt nếu không được điều trị kịp thời có thể bị tàn tật vĩnh viễn. Bệnh do vi khuẩn Haemophilus influenzae týp b: Vi khuẩn Haemophilus influenzae týp b (Hib) gây ra các bệnh nguy hiểm cho trẻ em như viêm màng não, viêm nắp thanh quản, viêm màng tim, nhiễm khuẩn huyết... Bệnh sởi: Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Bệnh lây từ người sang người qua đường hô hấp. Bệnh có biểu hiện sốt, viêm long đường hô hấp, đường tiêu hóa và kết mạc mắt kèm nổi ban đặc trưng. Sau khi mắc sởi, đáp ứng miễn dịch của cơ thể giảm sút nên trẻ dễ mắc các biến chứng. Viêm não Nhật Bản B: Viêm não Nhật Bản là loại bệnh quan trọng của nhiễm khuẩn thần kinh và của thần kinh nhiệt đới, là loại bệnh gây nhiều tổn hại ở não. Rubella: Bệnh Rubella là một loại bệnh truyền nhiễm có tên gọi khác là bệnh sởi Đức và do một loại virus tên Rubella gây nên. Bệnh Rubella thường xuất hiện vào mùa đông xuân và đối tượng phổ biến của nó là trẻ em.

Viêm gan vi rút B: Viêm gan virus B là bệnh truyền nhiễm thường gặp do virus viêm gan B (HBV=Hepatitis B virus) gây nên. Bệnh có thể bị nhiễm qua đường máu như tiêm chích, truyền máu, nhổ răng, châm cứu, làm móng, hay các thủ thuật xâm lấn... bởi các dụng cụ bị nhiễm virút. Bệnh lao: Lao là bệnh nhiễm một loại vi khuẩn tấn công và hủy hoại mô cơ thể. Vi khuẩn này tên là Mycobacterium Tuberculosis và lây truyền qua không khí. Nhiều bệnh nhân thường mắc tình trạng ủ bệnh lao, gọi là bệnh lao tiềm tàng. Bệnh bạch hầu: Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ. Vi khuẩn thường xuất hiện ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi. Bệnh cũng có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục. Bệnh ho gà: Ho gà là bệnh do vi khuẩn ho gà (tên khoa học là Bordetella pertussis) gây nên, vi khuẩn này lây theo đường hô hấp. Bệnh ho gà ở trẻ là 1 chứng bệnh thường gặp, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì bệnh trở nên rất nguy hiểm. Bệnh uốn ván: Bệnh uốn ván ở trẻ em có tỷ lệ ngày càng tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau và có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ. Đây là căn bệnh nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm, nếu không phòng tránh và điều trị kịp thời thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Bệnh bại liệt: Bệnh bại liệt ở trẻ em là một bệnh truyền nhiễm do virut bại liệt gây ra thông qua đường tiêu hóa. Loại virut này sẽ gây viêm sừng trước tủy sống rồi dẫn đến bại liệt hai chi dưới. Trẻ mắc bại liệt nếu không được điều trị kịp thời có thể bị tàn tật vĩnh viễn. Bệnh do vi khuẩn Haemophilus influenzae týp b: Vi khuẩn Haemophilus influenzae týp b (Hib) gây ra các bệnh nguy hiểm cho trẻ em như viêm màng não, viêm nắp thanh quản, viêm màng tim, nhiễm khuẩn huyết... Bệnh sởi: Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Bệnh lây từ người sang người qua đường hô hấp. Bệnh có biểu hiện sốt, viêm long đường hô hấp, đường tiêu hóa và kết mạc mắt kèm nổi ban đặc trưng. Sau khi mắc sởi, đáp ứng miễn dịch của cơ thể giảm sút nên trẻ dễ mắc các biến chứng. Viêm não Nhật Bản B: Viêm não Nhật Bản là loại bệnh quan trọng của nhiễm khuẩn thần kinh và của thần kinh nhiệt đới, là loại bệnh gây nhiều tổn hại ở não. Rubella: Bệnh Rubella là một loại bệnh truyền nhiễm có tên gọi khác là bệnh sởi Đức và do một loại virus tên Rubella gây nên. Bệnh Rubella thường xuất hiện vào mùa đông xuân và đối tượng phổ biến của nó là trẻ em.