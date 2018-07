10 căn bệnh giết người thầm lặng mà bạn phải biết

Huyết áp cao: Huyết áp cao thường liên quan đến stress, hút thuốc lá, ăn nhiều muối, uống quá nhiều rượu và một lối sống ít vận động. Thông thường, huyết áp cao không có triệu chứng đáng chú ý. Trong một số trường hợp, nó có thể gây đau đầu, khó thở hoặc chảy máu cam, nhưng những triệu chứng này xảy ra khi huyết áp cực kỳ cao. Nếu bỏ qua, huyết áp cao có thể dẫn đến bệnh tim hoặc thậm chí đột quỵ. Tiểu đường: Bệnh tiểu đường là một tình trạng đòi hỏi phải theo dõi liên tục. Một số triệu chứng thường gặp bao gồm khát nước, đói, sụt cân đột ngột, đi tiểu thường xuyên, mệt mỏi, vết thương lâu lành và mờ mắt. Bệnh tiểu đường không được kiểm soát có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như bệnh tim, bệnh thận, đột quỵ và mất thị lực. Đây là lý do tại sao bệnh tiểu đường được coi là một kẻ giết người thầm lặng. Bệnh động mạch vành (CAD) là bệnh tim phổ biến do sự tích tụ mảng bám trong thành động mạch. Quá nhiều mảng bám tích tụ trong các động mạch theo thời gian, có thể ngăn chặn lưu thông máu trong cơ thể. Trong một khoảng thời gian, CAD cũng có thể làm suy yếu cơ tim và dẫn đến suy tim. Vì CAD không gây ra bất kỳ triệu chứng nào, nó chỉ được chú ý cho đến khi bạn bị đau tim. Bệnh gan nhiễm mỡ là một tình trạng gan gặp khó khăn trong việc phá vỡ chất béo, gây ra sự tích tụ mỡ trong mô gan. Trong giai đoạn đầu, bệnh gan nhiễm mỡ thường không gây ra bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào. Qua thời gian, chất béo tích lũy trong gan có thể gây viêm và sẹo. Loãng xương là một bệnh dẫn đến suy thoái xương, làm cho chúng trở nên mỏng và dễ vỡ. Nó cũng là một "căn bệnh thầm lặng" và thường không có triệu chứng trong giai đoạn đầu. Một vài dấu hiệu của chứng loãng xương khác là giảm chiều cao theo thời gian, đau lưng, bướu cổ và gãy xương ngay cả khi bị ngã nhẹ. Ung thư đại tràng cũng là một kẻ giết người thầm lặng phổ biến. Dấu hiệu thường là sự xuất hiện của một khối u nhỏ ở trực tràng hoặc đại tràng. Nó được gọi là polyp. Hầu hết các polyp này đều không phải ung thư, nhưng khi bỏ qua hoặc không được điều trị, một số trong số đó có thể biến thành ung thư sau một vài năm. Ung thư da không phải tế bào hắc tố (Nonmelanoma): Ung thư da phát triển chậm ở các lớp trên của da do phơi nhiễm tia cực tím (UV). Một mảng đỏ hoặc vảy trên da hoặc vết thương trên da không lành lại sau một vài tuần là những dấu hiệu đầu tiên của ung thư da không phải tế bào hắc tố. Chagas là bệnh nhiễm trùng do ký sinh trùng được tìm thấy trong phân của bọ có cánh triatominae (reduviid) gây ra. Trong giai đoạn đầu của bệnh này, thường không có triệu chứng mặc dù một số lượng lớn ký sinh trùng đang lưu thông trong máu của bạn. Khi bệnh trở nên mãn tính, nó gây ra các vấn đề về tim mạch và tiêu hóa nghiêm trọng thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Viêm gan là một bệnh nhiễm virus ảnh hưởng đến hàng ngàn người trên thế giới. Các loại virus gan khác nhau gây ra các loại bệnh khác nhau, bao gồm viêm gan A, B, C, D và E. Viêm gan A và E là do ăn thực phẩm bị ô nhiễm hoặc uống nước bị ô nhiễm. Viêm gan B, C và D lây bệnh thông qua truyền máu, quan hệ tình dục và trong khi sinh. Viêm gan cũng có thể là do uống rượu quá mức và các bệnh tự miễn dịch. Ung thư cổ tử cung: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ung thư cổ tử cung là ung thư phổ biến thứ tư và gây tử vong do ung thư ở phụ nữ, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Bệnh ung thư này xảy ra ở các tế bào cổ tử cung và thường không có triệu chứng nào trong giai đoạn đầu. Nếu không được chẩn đoán sớm, ung thư sẽ sớm lan đến bàng quang, gan, ruột hoặc phổi. Ở giai đoạn sau, người ta có thể bị đau vùng chậu hoặc chảy máu âm đạo.

