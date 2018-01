10 dấu hiệu cho thấy thận của bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng

Khó ngủ: Khi thận của bạn hoạt động không bình thường, các chất độc không thể thoát ra khỏi cơ thể thông qua nước tiểu và vẫn còn trong máu. Tăng mức chất độc khiến bạn khó ngủ. Đó là lý do tại sao khi bạn ngủ ít hơn và suy giảm chức năng của thận. Nhức đầu, mệt mỏi và suy nhược: Thận khỏe mạnh và có chức năng thận chuyển đổi Vitamin D trong cơ thể để duy trì xương chắc khoẻ và tạo ra một hoóc môn được gọi là Erythropoietin (EPO). Hormon này đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất hồng cầu. Khi thận hoạt động không bình thường, chúng sẽ sản xuất ít EPO hơn. Sự suy giảm hồng cầu (những tế bào mang oxy) dẫn đến sự mệt mỏi nhanh chóng của cơ và não. Da khô và ngứa: Thận khỏe mạnh sẽ loại bỏ chất thải và chất lỏng dư thừa từ máu, giúp sản xuất ra các tế bào hồng cầu và duy trì lượng chất khoáng thích hợp trong cơ thể. Da ngứa và khô báo hiệu thận đang có vấn đề, không thể duy trì sự cân bằng giữa khoáng chất và chất dinh dưỡng, có thể dẫn đến bệnh xương và thận. Có hơi thở hôi và mùi vị kim loại: Khi chất thải tích tụ trong máu, nó sẽ làm thay đổi khẩu vị thức ăn và để lại hương vị kim loại trong miệng. Hơi thở là một dấu hiệu khác của việc có quá nhiều chất độc và ô nhiễm trong máu. Khó thở: Việc giảm số lượng hồng cầu có thể kéo theo lượng oxy trong cơ thể giảm theo và dẫn đến tình trạng khó thở, hơi thở ngắn. Đây là một trong những triệu chứng hàng đầu của bệnh thận mà bạn cần chú ý. Sưng mắt cá chân, bàn chân và bàn tay: Thận không hoạt động đúng cách sẽ không loại bỏ được chất độc ra khỏi cơ thể. Điều này dẫn đến việc natri tích tụ, gây sưng ở mắt cá chân, bàn chân và bàn tay của bạn. Đau ở các khu vực quanh thận: Những cơn đau cấp tính ở khu vực quanh thận là một trong những triệu chứng điển hình của sỏi thận, nhiễm trùng đường tiểu hoặc các bệnh khác liên quan đến thận. Do đó, nếu bạn có những cơn đau như vậy thì cẩn đi kiểm tra bác sĩ càng sớm càng tốt. Mắt sưng tấy: Một dấu hiệu sớm cho thấy hệ thống lọc thận của bạn bị hư hỏng là sự sưng tấy quanh vùng mắt. Triệu chứng này có thể được giải thích là thận của bạn đang bị rò rỉ một lượng lớn protein vào nước tiểu thay vì giữ nó và phân phối nó trên khắp cơ thể. Huyết áp cao: Hệ tuần hoàn và thận của bạn phụ thuộc vào nhau. Thận có nephron để lọc chất thải và chất lỏng thừa từ máu. Nếu các mạch máu bị hư hỏng, nephron lọc máu của bạn không nhận được đủ oxy và chất dinh dưỡng. Đó là lý do tại sao huyết áp cao là nguyên nhân đứng hàng thứ hai của suy thận. Thay đổi màu nước tiểu: Thận của bạn có trách nhiệm sản xuất nước tiểu và loại bỏ chất thải thông qua nó. Nước tiểu màu sẫm, nước tiểu có màu nhạt, nước tiểu có bọt, buồn tiểu suốt đêm... là những dấu hiệu không nên bỏ qua.

