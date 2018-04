10 dấu hiệu cơ thể cho biết bạn đang bị căng thẳng

Các bệnh về da: Bệnh vẩy nến, mụn trứng cá và các bệnh ngoài da khác có thể do căng thẳng. Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu giữa các sinh viên và nó cho thấy một kết nối trực tiếp giữa một mức căng thẳng tâm lý cao và các vấn đề về da. Thay đổi trọng lượng: Bạn không thể ổn định cân nặng của mình với chế độ ăn kiêng hoặc các bài tập thể dục. Đó có thể là do căng thẳng thường xuyên làm gia tăng sản xuất hormone cortiso. Hormone này ổn định sự trao đổi chất béo và carbohydrate và hỗ trợ lượng đường cần thiết trong máu. Nếu một người có quá nhiều cortiso, người đó sẽ ăn nhiều hơn, cơ thể sẽ sản sinh ít testosterone và cơ thể sẽ đốt ít calo hơn. Và điều này sẽ làm cho bạn tăng cân. Thường xuyên cảm lạnh: Như chúng ta đã nói, stress sản sinh ra cortisol, có thể ngăn chặn chứng viêm. Tuy nhiên, nếu một người đang trải qua căng thẳng mãn tính, hệ miễn dịch trở nên ít nhạy hơn với cortisol, dẫn đến viêm nặng hơn. Cơ thể sau đó có nguy cơ bị cảm lạnh cao hơn. Rối loạn tiêu hóa: Có bằng chứng khoa học cho rằng căng thẳng có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến đường tiêu hóa. Đôi khi, thuốc đau dạ dày không giúp ích gì. Trong trường hợp này, sự tư vấn của một nhà tâm lý học có thể rất hữu ích. Bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân gây lo lắng của bạn và cố gắng giúp bạn. Khó tập trung: Những người bị căng thẳng trong một thời gian dài cảm thấy khó tập trung vào công việc. Nếu bạn đã trở nên ít tập trung hơn bình thường, có thể đó là thời gian bạn nên dừng lại và nghỉ ngơi. Điều này xảy ra vì căng thẳng thần kinh. Rụng tóc: Các nhà khoa học đã đi đến kết luận rằng căng thẳng có thể làm cho bạn bị hói. Nếu bạn nhận thấy rằng mình bị rụng tóc nhiều và các bổ sung vitamin khác nhau không có hiệu quả thì, căng thẳng có thể là một lý do. Nhức đầu có thể do nhiều nguyên nhân: hoại tử xương, nằm sai tư thế trong khi ngủ, huyết áp thấp hoặc cao, viêm xoang, mang thai, và nhiều bệnh khác. Nhưng đôi khi nhức đầu là do căng thẳng cảm xúc. Ham muốn tình dục thấp: Các nhà khoa học tiến hành một nghiên cứu và đi đến một kết luận một người cảm thấy mệt mỏi thường có ham muốn tình dục thấp. Vì vậy, nếu bạn không có quan hệ tình dục với bạn đời trong một thời gian dài, đừng lo lắng vì điều này sẽ không giúp ích gì cho bạn. Nếu lý do thực sự là căng thẳng, một chuyến du lịch cùng nhau sẽ giúp ích rất nhiều. Vấn đề về giấc ngủ: Tình huống căng thẳng có thể là lý do cho những vấn đề nghiêm trọng khi ngủ. Bạn có thể bị chứng mất ngủ nếu bạn bị stress nặng trong một thời gian dài. Đây là một vấn đề rất khó khăn bởi vì một người không thể làm việc và tận hưởng cuộc sống mà không có giấc ngủ ngon. Điều rất quan trọng là bạn tìm ra lý do cho các vấn đề về giấc ngủ và loại bỏ nó càng nhanh càng tốt. Bệnh tim mạch: Các nhà khoa học đã chứng minh rằng stress mạn tính là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất của bệnh tim mạch. Những hoàn cảnh như công việc khó khăn hoặc không có công việc, sống trong nghèo đói và các vấn đề trong gia đình chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn.

