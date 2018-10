10 điều sai lầm về cảm lạnh mà nhiều người chưa biết

Cảm lạnh có thể biến thành cảm cúm: Cảm lạnh và cảm cúm là do 2 loại virus khác nhau gây ra nên không thể biến từ bệnh nọ sang bệnh kia.Cảm lạnh bắt đầu bằng việc bị đau họng, đau đầu, sốt và sổ mũi trong khi cúm kèm theo sốt, nhức đầu, đau cơ và đau nhức khắp mình. Bên cạnh đó, nếu bị cảm lạnh, nhiệt độ cơ thể thường không tăng còn cúm thì nhiệt độ sẽ tăng lên nhiều. Điều trị cảm lạnh bằng thuốc kháng sinh: Thuốc kháng sinh chỉ điều trị vi khuẩn chứ không thể "đánh bại" virus gây bệnh. Hơn nữa, thuốc kháng sinh thực sự có thể làm cho mọi thứ tồi tệ hơn khi bệnh không khỏi. Hệ thống miễn dịch hơn sẽ giảm đi và tạo ra một môi trường tốt cho virus phát triển mạnh. Theo thời gian, thuốc trở nên kém hiệu quả hơn vì khi vi khuẩn tiếp xúc với thuốc kháng sinh, chúng có thể thay đổi để tồn tại. Không thể điều trị cảm lạnh: Thông thường, các triệu chứng cảm lạnh kéo dài trong 3 ngày. Nhưng nếu chỉ chờ đợi và không điều trị cảm lạnh, bạn có thể gặp phải các biến chứng hoặc cảm giác khó chịu trong hơn 20-30 ngày. Trong trường hợp khó thở bạn nên đến bệnh viện để được khám và tư vấn. Không nên nghỉ ốm nếu bị cảm lạnh: Nhiều người thường tiếp tục làm việc dù họ cảm thấy không khỏe. Cũng như việc bạn bận rộn, có ít thời gian cho bản thân thư giãn, cảm lạnh của bạn sẽ biến mất nhanh hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, quá trình khôi phục sẽ chậm hơn. Tốt hơn là nên ở nhà trong 1-2 ngày và sau đó trở lại làm việc. Đây là một lý do nữa để ở nhà: bạn đang truyền nhiễm trong vài ngày đầu tiên của cảm lạnh và bạn có thể lây nhiễm cho người khác. Luôn nằm trên giường: Nếu bạn bị cảm lạnh và nằm trên giường cả ngày, bạn có thể bị viêm phế quản hoặc viêm phổi. Hơn nữa việc lưu thông máu của bạn giảm. Tất nhiên, bạn không nên đến phòng tập thể dục ngay sau khi bạn cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng một số hoạt động sẽ không gây hại gì. Cảm lạnh lây khi trời ẩm: Trong không khí khô, các giọt nhỏ chứa virus sẽ bị khô đi nhanh hơn, khiến chúng nhỏ hơn và nhẹ hơn, và có thể di chuyển qua khoảng cách lớn hơn. Tất cả những điều này khiến virus lây lan nhanh hơn, đó là lý do tại sao mùa đông lại là mùa lây truyền cảm lạnh . Nếu ra ngoài với mái tóc ướt, bạn sẽ dễ bị cảm lạnh: Tóc ướt cũng như gió hoặc mưa, không thể gây cảm lạnh hoặc cảm cúm. Có 3 nguồn khiến virus lây lan bởi virus tồn tại trên bề mặt trong nhà hơn 7 ngày, trên quần áo, bọc hoặc giấy trong khoảng 12 giờ, trên tay trong vài phút hoặc trong một giờ (tùy thuộc vào loại virus) hay trên tay nắm cửa trong 6 giờ. Tuy nhiên, bạn không nên đi ra ngoài bằng tóc ướt vì thời tiết lạnh sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch của bạn và khiến bạn dễ bị nhiễm virus hơn. Bạn chỉ bị cảm lạnh 1 lần trong mùa: Bạn có thể bị cảm lạnh vào bất kể thời gian nào trong năm: mùa xuân, mùa hè, mùa thu hoặc mùa đông, nhưng thường mọi người bị cảm nhiều hơn vào mùa đông. Mùa cúm thì thường bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, nhưng điều này không loại trừ việc bạn mắc cúm vào các tháng còn lại, chỉ là tỷ lệ thấp hơn mà thôi. Cảm lạnh có thể chữa khỏi trong 1 ngày: Nhiều người nghĩ rằng nếu bạn uống nhiều loại thuốc khác nhau, bạn sẽ khỏe mạnh sau 1 ngày. Nhưng cơ thể cũng cần thời gian để bình phục và nếu bạn dùng thuốc chỉ làm giảm triệu chứng, chúng có thể ảnh hưởng đến tim và hậu quả có thể rất nguy hiểm. Loại bỏ các triệu chứng cảm lạnh khi trở lại bình thường: Ho hay chảy nước mũi là các triệu chứng có thể kéo dài đến 4 tuần trong khi thời điểm đó bạn có thể đã khỏe mạnh và trở lại cuộc sống bình thường.

