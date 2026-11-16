10 loại cá ít thủy ngân, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai nên ưu tiên

Cá hồi

Cá hồi được FDA và EPA xếp vào nhóm được nhiều người lựa chọn nhờ hàm lượng thủy ngân thấp và giá trị dinh dưỡng cao. Loại cá này giàu axit béo không bão hòa đa, đặc biệt là omega-3, dưỡng chất cần thiết cho não bộ, thị giác và tim mạch. Ăn cá hồi với lượng phù hợp giúp bổ sung omega-3 mà không làm tăng đáng kể nguy cơ phơi nhiễm thủy ngân.

Cá mòi

Cá mòi là loại cá nhỏ nhưng có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Loài cá này thường được xếp vào nhóm có hàm lượng methylmercury thấp, nhờ kích thước nhỏ và vị trí thấp trong chuỗi thức ăn.

So với những loài cá săn mồi lớn, cá mòi có xu hướng tích lũy ít thủy ngân hơn. Bên cạnh đó, đây còn là nguồn cung cấp axit béo không bão hòa đa (PUFA), góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Cá mòi cũng có thể được sử dụng linh hoạt trong nhiều món ăn, từ hấp, kho đến nướng.

Cá cơm nhỏ

Cá cơm thuộc nhóm cá nhỏ có hàm lượng thủy ngân rất thấp. Theo số liệu phân tích của FDA, nồng độ thủy ngân trung bình trong cá cơm chỉ khoảng 0,016-0,02 µg/g.

Do kích thước nhỏ và không nằm ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn, cá cơm thường tích lũy ít methylmercury hơn các loài cá lớn. Đây là thực phẩm có thể bổ sung vào bữa ăn gia đình, cung cấp protein và một số dưỡng chất cần thiết. Với hàm lượng thủy ngân thấp, cá cơm là lựa chọn đáng cân nhắc đối với những người cần kiểm soát lượng thủy ngân từ thực phẩm, trong đó có phụ nữ mang thai và trẻ em.

Cá trích

Cá trích cũng nằm trong nhóm cá có hàm lượng thủy ngân thấp. Theo một số dữ liệu khảo sát, nồng độ thủy ngân trung bình trong loại cá này dao động khoảng 0,06-0,08 µg/g.

Ngoài ưu điểm ít thủy ngân, cá trích còn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đây cũng là nguồn axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch và hoạt động của não bộ. Nhờ những đặc điểm này, cá trích có thể được lựa chọn để đa dạng hóa thực đơn, giúp bổ sung dưỡng chất mà vẫn hạn chế nguy cơ phơi nhiễm thủy ngân.

Cá thu Đại Tây Dương

Hàm lượng thủy ngân giữa các loài cá thu có sự khác biệt đáng kể. Cá thu Đại Tây Dương (Atlantic mackerel) có mức thủy ngân thấp, khoảng 0,04-0,05 µg/g, trong khi cá thu vua có thể đạt 0,21-0,73 µg/g. Vì vậy, phụ nữ mang thai và gia đình có trẻ nhỏ cần kiểm tra kỹ tên loài, nguồn gốc sản phẩm để tránh chọn nhầm cá thu có hàm lượng thủy ngân cao.

Cá rô phi

Cá rô phi là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình, có ưu điểm dễ chế biến, giá thành tương đối hợp lý và hàm lượng thủy ngân thấp.

Theo dữ liệu phân tích của FDA, nồng độ thủy ngân trong cá rô phi ở nhiều mẫu chỉ dao động khoảng 0,0039-0,021 µg/g. Mức trung bình được ghi nhận vào khoảng 0,013 µg/g. Bên cạnh hàm lượng thủy ngân thấp, cá rô phi còn cung cấp protein, góp phần duy trì và phát triển khối lượng cơ bắp. Đây là lựa chọn phù hợp để bổ sung vào thực đơn hằng ngày, đặc biệt khi cần đa dạng nguồn thực phẩm giàu đạm.

Cá da trơn

Cá da trơn có hàm lượng thủy ngân thấp, trung bình khoảng 0,02-0,024 µg/g. Theo số liệu của FDA, nhiều mẫu cá Channel và các mẫu chưa xác định loài đều ghi nhận mức thủy ngân thấp, tương đối ổn định. Loại cá này giàu protein, có thể chế biến thành nhiều món như hấp, kho, nấu canh. Người tiêu dùng nên chọn cá tươi, rõ nguồn gốc và được bảo quản đúng cách để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cá tuyết

Cá tuyết (Cod) có thịt trắng, vị nhẹ, dễ chế biến và hàm lượng thủy ngân tương đối thấp, trung bình khoảng 0,111 µg/g. Loại cá này cung cấp protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thịt mềm, ít xương dăm ở phần phi lê cũng giúp cá tuyết phù hợp với cả trẻ em và người lớn tuổi.

Cá hồi vân nước ngọt

Cá hồi vân, đặc biệt là loại được nuôi trong môi trường nước ngọt, thường có hàm lượng thủy ngân thấp.

Một số mẫu phân tích ghi nhận nồng độ thủy ngân ở mức 0 µg/g, trong khi mức trung bình của cá hồi vân nước ngọt vào khoảng 0,071 µg/g. Đây là một trong những lựa chọn phù hợp cho người muốn bổ sung cá vào chế độ ăn nhưng vẫn quan tâm đến nguy cơ phơi nhiễm kim loại nặng. Ngoài ra, cá hồi vân còn cung cấp protein và các axit béo có lợi, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và hoạt động của não bộ. Người tiêu dùng có thể chế biến loại cá này bằng cách hấp, nướng hoặc áp chảo để đa dạng bữa ăn.

Cá minh thái

Cá minh thái có thịt trắng, vị nhẹ, thường được dùng làm chả cá, thanh cua và nhiều món ăn khác. Theo dữ liệu của FDA, loài cá này có hàm lượng thủy ngân thấp, phù hợp để bổ sung protein và thay đổi thực đơn. Khi mua sản phẩm chế biến từ cá minh thái, nên chú ý thành phần, lượng muối và phụ gia.

Dù ít thủy ngân, cá minh thái vẫn cần được sử dụng với khẩu phần và tần suất hợp lý. Trẻ em, phụ nữ mang thai nên ăn đa dạng các loại cá thuộc nhóm được FDA/EPA khuyến nghị để bổ sung dinh dưỡng và hạn chế nguy cơ phơi nhiễm thủy ngân.