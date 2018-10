10 loại tinh dầu giúp làm giảm cơn đau do bệnh gout gây ra

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến gút, ví dụ như: độ tuổi, giới tính, gen, điều kiện sức khỏe, béo phì, uống quá nhiều rượu… Tuy nhiên, bạn có thể dùng một số loại tinh dầu để giảm bớt cơn đau do gout gây nên. Tinh dầu cỏ thơm: Loại tinh dầu này có tính chất làm se, kháng khuẩn, chống oxy hóa, giảm đau và chống arthritic – thứ chống lại cơn đau do gout. Khi thoa tinh dầu này lên vùng bị đau, chúng sẽ làm ấm khu vực có nhiều dây thần kinh và giúp chúng cảm thấy dễ chịu hơn. Tinh dầu trầm hương : Nó là thành phần thường thấy trong nước hoa bởi trầm hương có mùi thơm dịu nhẹ,. Không chỉ vậy, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra rằng: một loại axit boswellic được chiết xuất từ trầm hương có tác dụng kháng viêm trên bệnh gout. Tinh dầu húng quế: Húng quế đã được sử dụng như một loại dược liệu vì những tác dụng đáng kinh ngạc của chúng. Đặc biệt, chúng có khả năng kháng viêm, chống lại cảm giác sưng đau do bệnh gout gây ra. Tinh dầu sả: Tinh dầu này giúp giảm mức độ uric acid, có tính kháng khuẩn và kháng viêm, có tác dụng tốt để giảm những cơn đau do gout. Tinh dầu xạ hương: Cỏ xạ hương thường được dùng để tăng hương vị khi nấu ăn, ngoài ra, chúng còn chứa các hợp chất như ursolic và oleanilic có đặc tính chống viêm. Nó còn giúp cho việc giảm đau bằng cách ức chế oxit nitric- một chất gây ra viêm nhiễm các khớp. Dầu ô liu: Dầu ô liu có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa và đi kèm với rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Ở khu vực Địa Trung Hải, dầu ôliu được coi là một phương thuốc dân gian cho bệnh gout và viêm khớp dạng thấp vì nó có chứa polyphenol như oleocanthal, oleuropein, hydroxytyrosol và lignans... Tinh dầu hoa cúc: Tinh dầu được chiết xuất từ hoa cúc có hợp chất flavonoid như quercetin, luteolin và apigenin có đặc tính chống viêm. Nó cũng có tính chất giảm đau hiệu quả có thể làm giảm cơn đau gout, do đó được coi là một cánh hữu hiệu để điều trị bệnh này. Tinh dầu gừng: Gừng được dùng làm gia vị cũng như là dược liệu, nó có chất chống oxy hóa, chống viêm và giảm uric acid, giảm đau và ngăn ngừa bệnh gout trong tương lai. Chỉ cần pha loãng tinh dầu hoặc bôi trực tiếp vào chỗ bị bệnh bạn sẽ cảm thấy khá hơn. Tinh dầu cần tây: Tinh dầu được chiết xuất từ cần tây có tác dụng chống viêm, giảm đau và sưng cho những bệnh nhân bị gout. Tinh dầu trà xanh: Chúng có chứa các thành phần hữu hiệu trong việc kháng khuẩn, kháng viêm và nấm. Tinh dầu này cũng tác động đến các dây thần kinh làm giảm cơn đau của bệnh gout.

