10 nguy cơ không ngờ từ dầu dừa

Mức cholesterol cao: 90% thành phần của dầu dừa là chất béo bão hòa, và chất này làm tăng lượng cholesterol LDL có hại. Tác động lâu dài của dầu dừa lên mức cholesterol trong cơ thể chưa được nghiên cứu sâu, do đó bạn chỉ nên dùng lượng vừa phải.

Mức cholesterol cao: 90% thành phần của dầu dừa là chất béo bão hòa, và chất này làm tăng lượng cholesterol LDL có hại. Tác động lâu dài của dầu dừa lên mức cholesterol trong cơ thể chưa được nghiên cứu sâu, do đó bạn chỉ nên dùng lượng vừa phải.

Tiêu chảy : Dầu dừa chứa các thành phần kháng khuẩn, do đó nếu sử dụng quá nhiều dầu dừa có thể khiến cả vi khuẩn có lợi và có hại đều bị tiêu diệt. Điều này làm mất cân bằng vi khuẩn đường ruột, khiến bạn bị tiêu chảy.