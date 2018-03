10 nhược điểm của nước dừa bạn nên biết

Nó không phải là thức uống lý tưởng cho vận động viên: Bởi vì lượng natri chứa trong nước dừa không đáng kể nên nó không phải là thức uống lý tưởng sau khi tập thể thao. Ngoài ra, khi so sánh với thức uống năng lượng thể thao, nước dừa có hàm lượng carbohydrate thấp nhưng lượng kali cao gấp 10 lần. Nước dừa chỉ chứa 1/10 natri khi so sánh với đồ uống thể thao khác. Tăng cân: Nếu bạn tập thể dục để giảm cân thì không nên uống nước dừa. Mặc dù nước dừa không có nhiều đường như nhiều đồ uống thể thao và nước trái cây, nó có chứa quá nhiều calo. Chỉ 325 ml nước dừa có thể chứa đến 60 calo. Không tốt cho người dễ bị dị ứng: Chúng ta có thể bị dị ứng với các mặt hàng thực phẩm nhất định. Tương tự, nước dừa có thể gây phản ứng dị ứng ở một số người dị ứng với nó. Có đặc tính lợi tiểu: Đây là một bất lợi khác khi bạn uống quá nhiều nước dừa. Nước dừa có tính chất lợi tiểu. Điều này có nghĩa là uống quá nhiều nước dừa có thể khiến bản phải đi vệ sinh nhiều lần hơn. Mặc dù một lượng ít nước dừa có tính dưỡng ẩm, nhưng uống quá nhiều có thể không lành mạnh. Có thể gây mất cân bằng điện giải: Hàm lượng kali cao trong nước có thể dẫn đến tử vong khi uống quá nhiều. Tăng kali máu gây ra suy nhược và chóng mặt và trong vài phút nạn nhân có thể mất ý thức. Tác dụng như thuốc nhuận tràng: Vì nước dừa là thuốc nhuận tràng tự nhiên nên nó có thể không thích hợp cho một số người có vấn đề về ruột. Do đó, cần cẩn thận trước khi uống một lượng lớn nước dừa. Tăng đường trong máu: Nước dừa không phải là thức uống có đường nhưng nó vẫn chứa carbohydrate và calo. Những người có lượng đường trong máu cao không nên uống mỗi ngày. Không tốt cho người bị cảm lạnh: Những người dễ bị cảm lạnh và thân nhiệt thấp không nên uống nước dừa vì nước dừa rất mát và có thể khiến cơ thể lạnh hơn. Điều này lần lượt có thể làm cho họ bị cảm lạnh thường xuyên và khó chịu. Đây là một trong những tác dụng phụ chính của nước dừa. Có thể hạ thấp huyết áp: Nước dừa có thể hạ thấp huyết áp của bạn và trong trường hợp bạn đang dùng thuốc trị cao huyết áp, nó có thể làm huyết áp của bạn tụt xuống. Nên uống ngay sau khi mở nắp: Nước dừa nên được uống ngay sau khi mở nắp. Nếu nó được mở ra một thời gian, nó sẽ mất tất cả các chất dinh dưỡng có lợi và khi đó không còn được coi là một thức uống lành mạnh.

