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10 phút ép tim tại hiện trường cứu sống người đàn ông bị điện giật

Thứ Hai, 14:47, 29/06/2026
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VOV.VN - Phát hiện cha bị điện giật bất tỉnh, người con suýt gặp nạn khi lao vào cứu do nguồn điện chưa ngắt. Sau khi cắt điện, đồng nghiệp kiên trì ép tim liên tục cho nạn nhân trên đường đến viện. Bệnh nhân được cứu sống và đang hồi phục sau điều trị tích cực.

Theo lời kể của gia đình, tai nạn xảy ra khi ông P.V.T (46 tuổi) đang làm việc tại một xưởng hàn. Khoảng 20 phút sau khi tai nạn xảy ra, người con trai đi ăn sáng về mới phát hiện ông T. nằm bất động trên nền xưởng. Quá hốt hoảng, người con lao vào đỡ thì cũng bị điện giật bắn ra, lúc này mới nhận ra nguồn điện chưa được ngắt.

Ngay sau khi nhanh chóng ngắt dòng điện, các đồng nghiệp của ông T. đã lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục ngay tại hiện trường và duy trì suốt chặng đường di chuyển đến bệnh viện.

ThS.BSNT Hà Việt Huy, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: "Bệnh nhân được ép tim liên tục khoảng 10 phút trên đường di chuyển. Khi nhập Khoa Cấp cứu, ông T. đã trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở, tím tái toàn thân, SpO₂ không đo được, đồng tử hai bên giãn 5mm và mất hoàn toàn phản xạ ánh sáng".

10 phut ep tim tai hien truong cuu song nguoi dan ong bi dien giat hinh anh 1
Bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân T.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao. Sau 40 phút cấp cứu tích cực, tim của bệnh nhân đã đập trở lại. Ông T. được chuyển gấp lên Khoa Hồi sức tích cực để điều trị tiếp nhằm bảo vệ cũng như níu giữ lại tia sinh cơ của bệnh nhân.

Dù giữ được huyết động nhưng tình trạng của bệnh nhân vô cùng nguy kịch. Bệnh nhân bị tổn thương đa cơ quan, bao gồm tim mạch, suy thận cấp kèm vô niêu, suy gan cấp, tiêu cơ vân…

BS Hà Việt Huy nhấn mạnh: "Ở những bệnh nhân ngừng tuần hoàn được cứu sống, não là cơ quan tổn thương sớm nhất và nặng nề nhất do thiếu oxy. Nếu không bảo vệ não kịp thời, người bệnh dù tim có đập lại vẫn đối mặt với nguy cơ chết não (hay sống thực vật). Do đó, chúng tôi đã chỉ định điều trị hạ thân nhiệt ngay lập tức".

Bằng cách kiểm soát thân nhiệt đưa nhiệt độ cơ thể bệnh nhân xuống ở mức từ 33°C đến 37°C làm giảm nhu cầu chuyển hóa của tế bào não, hạn chế tối đa các tổn thương thứ phát và mở ra cơ hội phục hồi thần kinh tốt nhất cho người bệnh. Hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị tích cực nhưng đã có những tín hiệu phục hồi khả quan.

Theo các bác sĩ, điện giật có thể gây rối loạn nhịp tim, ngừng tim và ngừng tuần hoàn chỉ trong thời gian rất ngắn. Cơ hội sống sót của nạn nhân phụ thuộc hoàn toàn vào những người xung quanh. Nếu nạn nhân được ngắt nguồn điện an toàn, cấp cứu đúng cách và ép tim ngay tại hiện trường, cơ hội cứu sống sẽ tăng lên đáng kể.

BS Hà Việt Huy khuyến cáo, khi phát hiện người bị điện giật, tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân khi nguồn điện chưa được ngắt. Người cứu hộ cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng ngắt cầu dao tổng hoặc dùng vật cách điện (gậy gỗ khô, nhựa, cao su) để tách nguồn điện ra khỏi người nạn nhân, đồng thời gọi cấp cứu 115. Nếu nạn nhân ngừng thở, ngừng tim, phải tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ngay lập tức (với tần số 100-120 lần/phút) và kiên trì ép liên tục cho đến khi nhân viên y tế đến và tiếp tục duy trì ép tim trong quá trình vận chuyển. Việc cấp cứu đúng và kịp thời trong những phút đầu tiên có ý nghĩa quyết định đến khả năng cứu sống cũng như hạn chế tối đa di chứng thần kinh về sau.

Với những trường hợp ngừng tuần hoàn do điện giật, thời gian là yếu tố quyết định. Ngay khi phát hiện nạn nhân, cần nhanh chóng ngắt nguồn điện an toàn, gọi cấp cứu và tiến hành hồi sinh tim phổi (ép tim ngoài lồng ngực) ngay nếu người bệnh ngừng tim, ngừng thở. Việc ép tim cần được duy trì liên tục trong quá trình chờ cấp cứu và cả trên đường vận chuyển đến bệnh viện nếu người bệnh chưa có tuần hoàn trở lại.

Theo chuyên gia sức khỏe, khi tim đã đập trở lại, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Mục tiêu của hồi sức hiện đại không chỉ là cứu sống người bệnh mà còn phải bảo vệ não và các cơ quan quan trọng, nhằm giảm tối đa nguy cơ di chứng thần kinh sau ngừng tuần hoàn. Vì vậy, những biện pháp như điều trị hạ thân nhiệt chỉ huy có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp hạn chế tổn thương não do thiếu oxy và tăng cơ hội để người bệnh phục hồi với chất lượng sống tốt hơn.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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