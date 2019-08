10 tác nhân khiến gan nhiễm mỡ và dấu hiệu bệnh gan

Nhiễm virus: Bạn có thể mắc viêm gan A bởi ăn phải thức ăn hoặc nguồn nước bị nhiễm virus này. Trong khi, viêm gan B thường lây nhiễm qua tiếp xúc tình dục với người bị bệnh, hoặc do dùng chung bơm kim tiêm không được tiệt trùng. Còn viêm gan C thường bị lây nhiễm do việc tiếp xúc trực tiếp với máu của người bệnh.