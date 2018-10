10 thực phẩm gây hại cho răng mà bạn vẫn tiêu thụ hàng ngày

Hoa quả sấy: Táo và lê khô thường rất ngọt, còn mơ, mận và các loại trái cây khô khác lại rất nguy hiểm do độ dính cao. Đường trong quả cũng gây sâu răng và làm hỏng men răng. Nước ngọt có gas: Thường xuyên sử dụng đồ uống có gas sẽ gây hại cho răng là điều đã được các chuyên gia khuyến cáo rất nhiều. Đặc biệt, việc dùng nước ngọt có gas cùng với thức ăn dầu mỡ càng làm cho răng bị ăn mòn mạnh hơn. Nước ép trái cây: Là nguồn thực phẩm cung cấp năng lượng, vitamin cho cơ thể nhưng nước trái cây cũng là một loại thực phẩm có tác động không nhỏ đến sức khỏe răng miệng. Hàm lượng đường hòa tan cao trong nước trái cây là nguyên nhân khiến răng trở nên hư hại và yếu hơn. Do đó, khi dùng nước ngọt hay nước trái cây, việc dùng ống hút là chưa đủ hiệu quả, người dùng còn cần phải đánh răng sau 30 phút sử dụng để ngăn ngừa việc axit làm tổn hại tới răng. Cà chua: Giống như hoa quả họ cam, quýt, cà chua có tính axit, kể cả cà chua tươi với cà sốt, hầm. Axit rất hại cho răng và làm tăng nguy cơ sâu răng. Vậy nên, bạn không nên ăn những món có cà chua quá thường xuyên. Giấm: Giấm là loại thực phẩm có tính axit cao dễ dẫn đến sự đổi màu răng. Để làm giảm nguy cơ vàng răng, bạn nên ăn rau diếp với giấm để tăng tác dụng bảo vệ răng. Trà, cà phê: Cà phê gây khô miệng, làm cho chúng ta dễ bị sâu răng. Trà còn tệ hơn so với cà phê vì trà có thể làm thuốc nhuộm màu vàng cho răng, do tanin trong trà là một chất nhuộm màu mạnh hơn rất nhiều so với caffeine. Các loại khoai tây chiên: Khoai tây chiên rất nhiều tinh bột và chúng nhanh chóng chuyển thành glucose khi có nước bọt. Chính điều này là nguyên nhân gây nên sâu răng. Một vấn đề khác chính là khi ăn khoai tây chiên sẽ dễ tạo thành mảng bám. Vậy nên, đừng quên súc miệng sau khi ăn các món ăn này. Bia, rượu: Rượu vang đỏ không thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe của răng mà nó chỉ làm đổi màu răng, thành 1 màu xám xám xấu xí. Rượu vang trắng dễ tác động gây hại men răng... Nước đá: Nhiều người có thói quen nhai đá, uống nước lạnh, tuy nhiên, giòn và nhiệt độ lạnh của viên đá thực sự có thể làm răng bị gãy. Chúng có thể gây ra các vết nứt nhỏ trên bề mặt của men răng, có thể dẫn đến các vấn đề khác cho răng theo thời gian. Đá dăm ít hại hơn đá viên. Đồ uống tăng lực: Giống như đồ uống có ga, đồ uống tăng lực thực chất cũng gây hại cho răng không kém. Đồ uống tăng lực chứa nhiều axit hơn cả nước ngọt có gas nên việc ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ răng miệng. Do đó, khi dùng đồ uống có gas hoặc đồ uống tăng lực, đừng quên súc miệng và đánh răng sau 30 phút sử dụng. Đồng thời, các chuyên gia cũng khuyến khích mọi người hãy dùng ống hút khi uống nước tăng lực thay vì trực tiếp sử dụng miệng.

