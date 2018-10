10 thực phẩm giàu vitamin K bạn cần biết

Natto: Natto là một món ăn sáng của Nhật Bản, được làm từ đậu nành lên men. Vì được lên men nên nó chứa đầy những men vi sinh tốt cho đường ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa, trong khi vitamin K cũng đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe của xương. Cải rổ: Có lượng vitamin K vô cùng dồi dào, hỗ trợ quá trình kháng viêm. Bên cạnh đó, cải rổ cung cấp một lượng đáng kể chất xơ, sắt, canxi và mangan, giảm hàm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Cải củ turnip: Là một thành phần thuộc họ rau cải, giàu dưỡng chất thực vật giúp chống lại các mầm bệnh, hỗ trợ kháng viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vitamin K trong loại rau giúp giảm thiếu máu, cải thiện làn da và mái tóc, đồng thời giảm lượng đường trong máu. Bông cải xanh: Bên cạnh hàm lượng vitamin K đáng kể, loại rau này cũng là một thực phẩm giàu vitamin C - một dưỡng chất chủ chốt giúp tăng khả năng miễn dịch. Đậu nành: Một trong những thực phẩm trong danh sách giàu vitamin K. Trong khi đậu nành chứa nhiều protein, nó còn có thể hỗ trợ giảm nồng độ cholesterol và bảo vệ bạn khỏi ung thư. Sinh tố cà rốt: Cà rốt được các chuyên gia sức khỏe đánh giá A+ về sự giàu hàm lượng beta carotin - một loại vitamin A bảo vệ màng mắt và hỗ trợ tăng thị lực. Dầu đậu nành: có 25mcg vitamin K/1 muỗng canh. Nấu dầu đậu nành với các thực phẩm giàu omega-6 hoặc dùng nó để nêm và ướp thức ăn nhằm chống lại cholesterol xấu và bệnh Alzheimer. Đậu Edamame: Là một nguồn protein và chất xơ lành mạnh không làm tăng lượng đường trong máu. Bên cạnh vitamin K, nó cũng chứa các chất chống oxy hóa giúp làm giảm lượng cholesterol tuần hoàn. Bí đỏ đóng hộp: Loại bí này có nhiều chất xơ giúp bạn cảm thấy no và vitamin A, C hỗ trợ hệ miễn dịch. Nước ép lựu nguyên chất: Nước ép lựu giúp chống lại các bệnh mãn tính, đồng thời bảo vệ tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung vitamin C.

