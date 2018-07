10 thực phẩm ít calo để bạn ăn thoải mái mà không sợ tăng cân

Cải xoong: Một cốc cải xoong nhỏ chỉ chứa 4 calo. Không chỉ có lượng calo thấp, loại rau này không chứa bất kỳ chất béo nào. Các chất dinh dưỡng khác trong cải xoong bao gồm protein; folate; đồng; vitamin A, B6, C, E và K; thiamin; riboflavin; canxi; magiê; phốt pho; kali và mangan. Bạn có thể dùng cải xoong làm món salad, làm súp, sinh tố, nước trái cây, bánh mì sandwich,... Xà lách roket (arugula): Một cốc arugula chỉ chứa 6 calo. Đây là một loại thực phẩm ít calo, ít chất béo và giàu chất dinh dưỡng mà mọi người nên ăn. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ; vitamin A, B5, B6, C và K; folate; canxi; sắt; kẽm; magiê; phốt pho; kali và mangan. Những lá non để làm món salad con những lá sẫm màu hơn có thể được sử dụng trong các món súp và bánh pizza. Rau chân vịt: Một cốc rau chân vịt chỉ chứa 7 calo. Loại rau này có lượng calo cũng như carbohydrate thấp. Nhưng nó có hàm lượng các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng thực vật,chất chống oxy hóa và nhiều chất dinh dưỡng khác. Rau chân vịt có thể được dùng làm món salad, nước ép hoặc sinh tố. Cải cầu vồng: Chỉ có khoảng 7 calo cho một bát rau này. Cải cầu vồng gần giống củ cải đường, có hàm lượng calo và carbohydrate rất thấp. Ngoài ra nó cũng chứa đầy các chất dinh dưỡng như vitamin A, C, E và K; kali; magiê; mangan; canxi; đồng; sắt; choline và nhiều khoáng chất vi lượng khác. Bạn có thể ăn cả lá và thân cây, hãy dùng chúng làm món salad hoặc súp. Xà lách Romaine (rau diếp): Một bát xà lách romaine nhỏ chỉ chứa 8 calo nhưng có hàm lượng nước cao. Xà lách romaine chứa một số vitamin B cùng với các vitamin A, C và K; axít folic; mangan; chất xơ; kali; kẽm và đồng. Chỉ cần thêm một chút muối, hạt tiêu, dầu ô liu và nước cốt chanh, bạn đã có một món salad rau diếp ngon lành. Cần tây: Cần tây có hàm lượng calo rất thấp và 95% là nước. Một chén cần tây xắt nhỏ chỉ chứa 16 calo. Ngoài ra, cần tây chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, C, K và một số vitamin B cũng như canxi, magiê, phốt pho, folate, kali và chất xơ. Bạn cũng có thể sử dụng loại rau này để làm súp, món hầm, salad hoặc xào với các thực phẩm khác. Dưa chuột: Dưa chuột là thực phẩm ít calo. Một bát dưa chuột thái hạt lựu chỉ chứa 16 calo. Loại rau giàu nước này có hàm lượng calo cũng như chất béo thấp nhưng hàm lượng dinh dưỡng nó rất ấn tượng. Một số chất dinh dưỡng quan trọng trong dưa chuột bao gồm vitamin K, C và các vitamin nhóm B. Chúng cũng là một nguồn cung cấp đồng, axit amin, chất xơ hòa tan và không hòa tan, kali, mangan, phốt pho, magiê, biotin... Củ cải: Một chén củ cải thái lát chỉ chứa 18 calo. Loại rau này có lượng calo cũng như chất béo và carbohydrate thấp. Củ cải cũng chứa chất xơ, vitamin B6 và C, kali, folate, mangan, đồng, magiê và canxi. Củ cải có thể ăn sống, luộc hoặc xào với các thực phẩm khác. Bí ngòi: Một bát bí ngòi xắt nhỏ chỉ chứa 21 calo cùng với lượng carbohydrate thấp và có chất béo không đáng kể. Nó cũng giàu chất dinh dưỡng như kali, folate, vitamin A và C, mangan, đồng và phốt pho. Quả bí ngòi này cũng có hàm lượng axit béo omega-3 cao, kẽm, niacin, protein và chất xơ hòa tan và không hòa tan. Bắp cải: Một cốc bắp cải thái nhỏ chỉ chứa 22 calo nhưng có hàm lượng nước cao. Nó cũng là một nguồn giàu vitamin B2, B6, C và K. Các chất dinh dưỡng khác bao gồm magie, mangan, chất xơ, kali, folate và đồng. Bạn có thể ăn bắp cải sống hay thêm nó vào món salad hoặc súp của bạn. Ngoài ra có thể dùng bắp cải để làm dưa cải bắp hoặc kim chi.

Cải xoong: Một cốc cải xoong nhỏ chỉ chứa 4 calo. Không chỉ có lượng calo thấp, loại rau này không chứa bất kỳ chất béo nào. Các chất dinh dưỡng khác trong cải xoong bao gồm protein; folate; đồng; vitamin A, B6, C, E và K; thiamin; riboflavin; canxi; magiê; phốt pho; kali và mangan. Bạn có thể dùng cải xoong làm món salad, làm súp, sinh tố, nước trái cây, bánh mì sandwich,... Xà lách roket (arugula): Một cốc arugula chỉ chứa 6 calo. Đây là một loại thực phẩm ít calo, ít chất béo và giàu chất dinh dưỡng mà mọi người nên ăn. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ; vitamin A, B5, B6, C và K; folate; canxi; sắt; kẽm; magiê; phốt pho; kali và mangan. Những lá non để làm món salad con những lá sẫm màu hơn có thể được sử dụng trong các món súp và bánh pizza. Rau chân vịt: Một cốc rau chân vịt chỉ chứa 7 calo. Loại rau này có lượng calo cũng như carbohydrate thấp. Nhưng nó có hàm lượng các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng thực vật,chất chống oxy hóa và nhiều chất dinh dưỡng khác. Rau chân vịt có thể được dùng làm món salad, nước ép hoặc sinh tố. Cải cầu vồng: Chỉ có khoảng 7 calo cho một bát rau này. Cải cầu vồng gần giống củ cải đường, có hàm lượng calo và carbohydrate rất thấp. Ngoài ra nó cũng chứa đầy các chất dinh dưỡng như vitamin A, C, E và K; kali; magiê; mangan; canxi; đồng; sắt; choline và nhiều khoáng chất vi lượng khác. Bạn có thể ăn cả lá và thân cây, hãy dùng chúng làm món salad hoặc súp. Xà lách Romaine (rau diếp): Một bát xà lách romaine nhỏ chỉ chứa 8 calo nhưng có hàm lượng nước cao. Xà lách romaine chứa một số vitamin B cùng với các vitamin A, C và K; axít folic; mangan; chất xơ; kali; kẽm và đồng. Chỉ cần thêm một chút muối, hạt tiêu, dầu ô liu và nước cốt chanh, bạn đã có một món salad rau diếp ngon lành. Cần tây: Cần tây có hàm lượng calo rất thấp và 95% là nước. Một chén cần tây xắt nhỏ chỉ chứa 16 calo. Ngoài ra, cần tây chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, C, K và một số vitamin B cũng như canxi, magiê, phốt pho, folate, kali và chất xơ. Bạn cũng có thể sử dụng loại rau này để làm súp, món hầm, salad hoặc xào với các thực phẩm khác. Dưa chuột: Dưa chuột là thực phẩm ít calo. Một bát dưa chuột thái hạt lựu chỉ chứa 16 calo. Loại rau giàu nước này có hàm lượng calo cũng như chất béo thấp nhưng hàm lượng dinh dưỡng nó rất ấn tượng. Một số chất dinh dưỡng quan trọng trong dưa chuột bao gồm vitamin K, C và các vitamin nhóm B. Chúng cũng là một nguồn cung cấp đồng, axit amin, chất xơ hòa tan và không hòa tan, kali, mangan, phốt pho, magiê, biotin... Củ cải: Một chén củ cải thái lát chỉ chứa 18 calo. Loại rau này có lượng calo cũng như chất béo và carbohydrate thấp. Củ cải cũng chứa chất xơ, vitamin B6 và C, kali, folate, mangan, đồng, magiê và canxi. Củ cải có thể ăn sống, luộc hoặc xào với các thực phẩm khác. Bí ngòi: Một bát bí ngòi xắt nhỏ chỉ chứa 21 calo cùng với lượng carbohydrate thấp và có chất béo không đáng kể. Nó cũng giàu chất dinh dưỡng như kali, folate, vitamin A và C, mangan, đồng và phốt pho. Quả bí ngòi này cũng có hàm lượng axit béo omega-3 cao, kẽm, niacin, protein và chất xơ hòa tan và không hòa tan. Bắp cải: Một cốc bắp cải thái nhỏ chỉ chứa 22 calo nhưng có hàm lượng nước cao. Nó cũng là một nguồn giàu vitamin B2, B6, C và K. Các chất dinh dưỡng khác bao gồm magie, mangan, chất xơ, kali, folate và đồng. Bạn có thể ăn bắp cải sống hay thêm nó vào món salad hoặc súp của bạn. Ngoài ra có thể dùng bắp cải để làm dưa cải bắp hoặc kim chi.