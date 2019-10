11 căn bệnh do nguồn nước ô nhiễm gây ra

Viêm dạ dày ruột: Bệnh này do norovirus gây ra. Norovirus là nguyên nhân gây khoảng 10 triệu ca tiêu chảy mỗi năm. Virus này thường lây truyền qua nước và thức ăn, hoặc qua tiếp xúc với bề mặt chứa virus.

Viêm dạ dày ruột: Bệnh này do norovirus gây ra. Norovirus là nguyên nhân gây khoảng 10 triệu ca tiêu chảy mỗi năm. Virus này thường lây truyền qua nước và thức ăn, hoặc qua tiếp xúc với bề mặt chứa virus.

Crypto tiêu hóa : Crypto tiêu hóa là một dạng tiêu chảy do kí sinh trùng Cryptosporidium gây ra. Kí sinh trùng này sống trong ruột của người và động vật nhiễm bệnh. Bệnh crypto lây qua đường nước ô nhiễm có chứa phần tử phân của người hoặc động vật nhiễm bệnh.

Bệnh Legionnaires : Đây là một dạng viêm phổi do Legionella gây ra. Vi khuẩn này có trong các môi trường nước ngọt tự nhiên như ao, hồ, suối,... Người bệnh nhiễm khuẩn khi hít phải hơi nước có chứa vi khuẩn này.