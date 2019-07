11 loại thức uống giúp làm chậm quá trình lão hóa

Nước ép bưởi tươi: Cơ thể cần có vitamin C để sản sinh collagen giúp làm tăng độ căng và mịn của làn da. Bưởi giàu vitamin C, do đó uống nước ép bưởi không chỉ giúp giảm nếp nhăn mà còn giúp da căng đầy và trẻ trung hơn. Thêm vào đó, nhờ giàu retinol, bưởi còn giúp tái tạo vùng da bị tổn thương.