11 triệu chứng mất cân bằng nội tiết tố mà mọi phụ nữ nên biết

Đau đầu thường xuyên: Theo các chuyên gia nội tiết, bệnh cạnh lý do căng thẳng và mệt mỏi khiến bạn bị đau đầu, thì còn nguyên nhân khác là do mức estrogen thấp. Estrogen là nội tiết tố nữ được sản xuất trong buồng trứng và kiểm soát tất cả các quá trình trao đổi chất trong não và tủy sống. Đó là lý do tại sao nếu có quá nhiều hoặc quá ít estrogen, bạn có thể bị chứng đau nửa đầu hoặc luôn có tâm trạng xấu.