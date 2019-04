1.200 trẻ em Mỹ có thể phơi nhiễm HIV và viêm gan vì khám nha khoa

Học sinh tại 12 trường bị phơi nhiễm



Neighborhcare Health - nhà cung cấp dịch vụ nha khoa tại 12 trường học ở Seattle và Vashon Island, bang Washington, Mỹ, đã gửi thư tới các bậc phụ huynh về sự việc này. Theo đó cho biết, một số dụng cụ khám nha khoa đã được khử trùng, nhưng không phải khử trùng hoàn toàn bằng nhiệt độ cao. Điều này dẫn đến nguy cơ khoảng 1.250 học sinh có thể bị phơi nhiễm HIV, viêm gan B và viêm gan C.

Hơn 1.200 trẻ em có thể bị phơi nhiễm HIV và viêm gan B,C.

Theo các chuyên gia y tế, khả năng trẻ bị lây nhiễm HIV và viêm gan rất thấp, song để đề phòng, các bậc phụ huynh có con khám nha khoa tại trường học ở Seattle trong thời điểm trước ngày 4/3 vẫn nên đưa trẻ đi làm xét nghiệm. Với các trường học tại Vashon là khoảng thời gian giữa tháng 9/2017 và tháng 3/2018.

Thông báo của nhà cung cấp dịch vụ y tế Neighborhcare Health cho biết, dụng cụ tại phòng khám nha khoa trong các trường học đã được làm sạch bằng CaviCide - một chất khử trùng bề mặt. Mà theo nhà sản xuất, trong vòng hai phút, chất khử trùng này có thể tiêu diệt các vi khuẩn và virus HIV, viêm gan B và viêm gan C. Các nhân viên tại phòng khám sau đó đã không khử trùng lại các dụng cụ trong nồi hấp theo như quy định của Neighborcare Health.

Neighborcare Health phát hiện sự việc này hôm 4/3 và đã tiến hành tập huấn lại phương pháp vệ sinh nghiêm ngặt các dụng cụ nha khoa theo đúng quy định, đồng thời chi trả mọi chi phí xét nghiệm cho 1.250 trẻ có nguy cơ phơi nhiễm HIV và viêm gan.

“Chúng tôi lấy làm tiếc vì bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra cho bệnh nhân và gia đình họ. Chúng tôi đang làm rõ vụ việc và đảm bảo rằng sẽ không tái diễn” - thông báo của Neighborcare Health nêu rõ.

HIV, viêm gan B và C là bệnh do virus gây ra và đều lây qua đường máu hay qua những dụng cụ y tế không được khử trùng. Theo giới chức y tế Mỹ, họ chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp trẻ em bị lây bệnh trong vụ việc lần này.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Học sinh tại 12 trường học tại Seattle và Vashon Island có thể bị phơi nhiễm HIV và viêm gan do khám nha khoa. Ảnh: DailyMail

Không phải lần đầu xảy ra phơi nhiễm

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Neighborcare Health đã từng bị kiện vì những sai lầm nghiêm trọng trong việc chăm sóc bệnh nhân. Năm 2013, bà mẹ ba con Yesenia Pacheco đã kiện phòng khám do Neighborcare Health điều hành, sau khi nhân viên tiêm phòng cúm thay vì tiêm thuốc tránh thai cho cô - dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn. Con gái út của Yesenia Pacheco sinh ra với dị tật não và các vấn đề về thần kinh.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên người bệnh tại Mỹ bị phơi nhiễm với các căn bệnh lây lan qua đường máu vì quy trình khử trùng dụng cụ y tế không đạt tiêu chuẩn.

Tuần trước, cả ba cơ sở y tế của cùng một nhà cung cấp dịch vụ ở Philadelphia đã bị đóng cửa, sau khi hơn 1.500 bệnh nhân tới khám bệnh bị phơi nhiễm HIV, viêm gan B, và viêm gan C. Các nhà điều tra y tế tại Philadelphia phát hiện, những cơ sở khám chữa bệnh này không đảm bảo vệ sinh, bao gồm việc tái sử dụng kim tiêm và các thiết bị chưa được khử trùng đúng cách.

Tháng 12/2018, hơn 3.000 bệnh nhân tại Trung tâm Phẫu thuật HealthPlus ở New Jersey có thể đã phơi nhiễm HIV, viêm gan B và viêm gan C do quy trình kiểm soát nhiễm trùng và khử trùng lỗi thời, không đạt chuẩn. Theo cơ quan y tế New Jersey, các phòng phẫu thuật ở HealthPlus không được vệ sinh và khử trùng đúng cách giữa các ca phẫu thuật./.

Người nhiễm HIV cũng có thể hiến tạng VOV.VN - Một phụ nữ tại Mỹ đã trở thành người nhiễm HIV còn sống hiến tạng đầu tiên trên thế giới. Người nhận là một bệnh nhân dương tính với HIV. BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS đảm bảo để điều trị liên tục VOV.VN - BHYT cùng nguồn tài chính khác của Nhà nước đảm bảo việc cung cấp thuốc điều trị thường xuyên cho những người không may nhiễm HIV.

Thiên Bình/VOV.VN Theo DailyMail

PC_Article_AfterShare_1