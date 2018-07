14 loại thực phẩm có thể giúp chữa đau cơ

Chuối: Chuối rất giàu kali, khoáng chất giúp cơ thể bạn phá vỡ carbs và tạo cơ bắp. Kali rất quan trọng cho hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh. Cơ bắp của bạn có thể bị chuột rút nếu bạn thiếu kali. Ngoài kali, chuối cũng cung cấp cho bạn canxi và magiê mà bạn cần để giảm đau cơ. Khoai lang: Cũng giống như chuối, khoai lang cũng giàu kali, canxi và magiê. Trên thực tế, chúng có hàm lượng canxi cao gấp 6 lần so với chuối. Chúng cũng có nhiều hàm lượng nước, do đó giúp bạn giữ được nước. Mất nước là một trong những nguyên nhân của chuột rút. Các loại đậu: Đậu lăng giàu magiê. Một chén đậu lăng nấu chín chứa 71 mg magiê, trong khi một cốc đậu đen nấu chín có gấp đôi (120 mg) lượng magiê. Hơn nữa, chúng giàu chất xơ có thể giúp giảm đau bụng kinh. Dưa hấu nhiều kali, magiê và canxi, hàm lượng nước cao và ít natri. Khi bạn đổ mồ hôi trong buổi tập thể dục, cơ thể của bạn có thể mất natri và nước, dẫn đến mất nước và chuột rút. Vì vậy, ăn một chén dưa hấu sau một buổi tập thể dục rất tốt. Rau xanh như rau bina và bông cải xanh giàu canxi và magiê. Thêm chúng vào thức ăn sẽ giúp ngăn ngừa chuột rút cơ bắp. Những loại rau xanh này cũng giúp giảm đau bụng kinh. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng bổ sung canxi có thể giúp giảm đau bụng kinh nguyệt. Cũng giống như đậu lăng, hạt hướng dương cũng là nguồn magiê tuyệt vời. 28,3 g hạt hướng dương nướng có chứa 37 mg magiê. Vì vậy, hãy thêm chúng trong chế độ ăn uống của bạn. Cá: Tuần hoàn máu kém là nguyên nhân của chuột rút cơ bắp, nó có thể được điều chỉnh bằng cách ăn cá có dầu như cá hồi, vì cá hồi giàu kali và natri giúp giải quyết các cơn đau cơ. Trái bơ: Bơ là một trong những loại thực phẩm tốt nhất chữa đau cơ nhờ hàm lượng kali dồi dào. Chúng cũng chứa chất béo có lợi cho tim. Vì vậy, hãy thử kết hợp các lát bơ vào bánh mì để bổ sung các chất điện giải bị mất khi đổ mồ hôi và để giảm đau bụng một cách tự nhiên. Cà chua: Thực phẩm giàu kali này cũng có hàm lượng nước cao. Vì vậy, nếu bạn có thể nhâm nhi chỉ một tách nước ép cà chua, bạn đã đáp ứng được 15% nhu cầu kali hàng ngày. Nó cũng giữ cho cơ thể của bạnđủ nước ngăn ngừa sự xuất hiện của chuột rút. Cần tây: Cần tây giàu natri, do đó giúp duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể, ngăn chuột rút cơ bắp. Natri giúp phát triển xung thần kinh và co cơ. Do đó, ăn các loại thực phẩm như cần tây có thể giúp bạn tăng cường tự nhiên natri. Dứa: Các loại trái cây có đường cao như kiwi và dứa rất tốt để phòng chứng chuột rút cơ bắp, đặc biệt nếu ăn sau một buổi tập, vì nó giúp bù nước và bổ sung lượng glycogen - là nguồn năng lượng cho cơ bắp. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa trong các loại trái cây này giúp sửa chữa và phục hồi mô. Chúng rất tốt cho việc giảm viêm và đau. Đu đủ: Đu đủ là loại trái cây tốt nhất để tăng năng lượng. Chỉ một quả đu đủ chứa 781 mg kali, đáp ứng 16% giá trị kali cần thiết hàng ngày của bạn. Khi kết hợp với một loại protein như sữa chua ít chất béo, nó giúp bổ sung chất điện giải và sửa chữa cơ bắp. Trứng: Chúng là một nguồn protein tốt, với nồng độ 'leucine' cao. Đây là một axit amin, cần thiết cho việc xây dựng cơ bắp. Trứng có thể giúp giảm viêm và đau nhức trong cơ thể, vì chúng cung cấp chất chống oxy hóa như zeaxanthin, selen và lutein. Sữa: Sữa ít chất béo, sữa chua và các sản phẩm từ sữa khác giàu canxi rất quan trọng cho sức khỏe của xương. Canxi cũng rất quan trọng cho co cơ, thiếu hụt nó có thể làm tăng nguy cơ chuột rút cơ bắp. Do đó, nếu bạn muốn giảm đau cơ tự nhiên, đừng bỏ qua sữa và sữa chua.

